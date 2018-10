Barcelona sikret seieren mot Inter i Lionel Messis fravær

Brasilianer erstattet den argentinske superstjernen, og vartet opp med scoring.

BARCELONA - INTER 2-0

Barcelona kunne juble etter å ha slått Inter 2-0 hjemme på Camp Nou i den tredje gruppespillskampen i gruppe B i denne sesongens Champions League.

Ernesto Valverde måtte klare seg uten Lionel Messi, som fulgte kampen fra tribunen med brudd i armen. Han kunne se at Rafinha og Jordi Alba ble katalanernes store helter, da han bredsidet ballen i mål hver sin gang.

Luis Suárez vartet opp med et utsøkt innlegg, som brasilianeren løp i mål. Scoringen gjorde at Brede Hangeland i TV 2-studioet mente at selv den argentinske legenden måtte nikke i anerkjennelse.

ARMEN I FATLE: Lionel Messi fulgte kampen fra tribuneplass.

- Selv Messi må smile, for du får ikke gjort det bedre enn det der, sa Hangeland i studioet til pause. Scoringen skulle også vise seg å bli kampens eneste i den katalanske hovedstaden.

Rafinha valgte å ikke feire scoringen etter at han var utlånt til nettopp Inter fra januar 2018 til sommeren. Han fikk 17 ligakamper for Milano-laget.

Like før slutt sikret venstreback Alba at alle de tre poengene forble i Barcelona.

Seieren betyr at Barcelona står med full pott på de tre første kampene av denne sesongens Champions League. De leder gruppe B med ni poeng, før de gjester Inter på Giuseppe Meazza neste runde.

For Inter kunne situasjonen ha vært mye verre, dersom Tottenham hadde sikret seieren borte mot PSV. Med 2-2 i Nederland har Inter fortsatt en god luke ned til Tottenham. Fem poeng skiller Inter og Tottenham på andreplass.

Se høydepunktene fra oppgjøret i videovinduet over

Det var Barcelona som kom best i gang på Camp Nou, men slet med å bryte ned et Inter-lag som lå tett og kompakt. Anført av spesielt Coutinho forsøkte Barcelona å spille seg inn bak Inter gang etter gang.

Det var gjestenes lave press som skulle vise seg å gi kampens første store sjanse. Inter suste nemlig på kontring der Ivan Perisic fikk slått et hardt innlegg inn mot spiss Mauro Icardi.

Argentineren, som spilte i Barcelona i sine yngre dager, kom først på ballen, men fikk ikke geleidet den i nettet bak keeper Marc-André ter Stegen.

Bare minutter senere skulle Barcelona også teste ferdighetene til den andre målmannen. Coutinhos corner fant pannebrasken til Clément Lenglet, men Samir Handanovic fikk avverget med beina.

Barcelona fortsatte å trykke på, og like før halvtimen spilt skulle Rafinha presentere seg for sine tidligere lagkamerater etter godt spill med Jordi Alba og Luis Suárez. Brasilianerens forsøk ble stoppet av Handanovic.

IKKE SAMME KLASSE: Det ville seg ikke for Mauro Icardi og Inter på Camp Nou.

Lionel Messi måtte stå over kampen med brudd i armen, men i det 32. minutt viste Suárez at også han har noen vanvittige ferdigheter da han serverte et utsøkt innlegg til Rafinha.

Alene med keeper Handanovic gjorde 25-åringen ingen feil da han styrte ballen i nettmaskene bak den slovenske kjempekeeperen. Dermed ledet Barcelona 1-0 over Inter.

Få minutter senere kunne Matias Vecino stått for en av rundens scoringer da ballen falt perfekt til ham etter en forsering fra Milan Skriniar. Uruguayanerens avslutning var av det elegante slaget. men suste over Ter Stegens mål.

Inter slet med å holde fatt i ballen, mens Barcelona, på ny, slet med å finne veien forbi Inter-muren. Det var uansett katalanerne som kunne smile bredest til pause.

Da dommer Ovidiu Alin Hategan sendte lagene til pause ledet Barcelona 1-0 over Inter.

Alba avgjør



Bortelaget fra Italia kom ut i hundre i den andre omgangen, og innbytter Matteo Politano slo et innlegg som var guffent for keeper Ter Stegen i 51. minutt. Den tyske burvokteren fikk klasket unna ballen.

Politano var ordentlig i siget, for minuttet etter vant Inter ballen høyt og ballen endte opp hos Icardi. Han flikket igjennom Politano, som denne gangen hamret ballen godt over mål.

Suárez var virkelig i siget denne kampen og like før timen spilt vridde og vendte han på flere Inter-forsvarere før han dunket ballen mot mål. Handanovic hadde ikke kontroll, men fikk slått ballen til corner.

Langlet var kun uheldig i det 61. minutt da Kwadwo Asamoah feilberegnet headingen sin helt, og ballen landet på foten til Barcelona-stopperen. Nok en gang viste Handanovic hvorfor han rangeres som en av Europas absolutt beste målvakter.

HELTENE: Jordi Alba og Rafinha scoret målene for Barcelona.

Barcelona var sugne på å å avgjøre kampen og suste i kontring drøye 20 minutter før slutt. Suárez' avslutning ble avverget, før Coutinho banket ballen i stolpen for Barcelona som kom nærmere og nærmere den viktige 2-0-scoringen.

Inter forsøkte å bytte inn unggutten Lautaro Martínez i jakt på en utligning, men det ville seg ikke for Luciano Spallettis lag denne onsdagen i Champions League.

Snarere tvert i mot var det Barcelona som skulle finne det andre målet da Jordi Alba ble spilt igjennom drøye ti minutter før slutt. Venstrebacken hadde få problemer med å sette inn 2-0, og sikre tre poeng for Barcelona.

Det ville seg ikke for Luciano Spallettis menn denne kvelden, og Barcelona kunne juble over tre poeng. De regjerende spanske seriemesterne vant 2-0 over Inter i den tredje gruppespillskampen i Champions League.

