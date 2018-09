Barcelona tapte for bunnlaget

Serieleder Barcelona gikk på en kjempesmell i spansk La Liga onsdag. Bunnlaget Leganés vendte til 2-1 over mesterlaget etter en tabbe av Gerard Piqué.

Philippe Coutinho ga Barcelona ledelsen oppskriftsmessig etter 12 minutter, men hjemmelaget vendte kampen med to mål på 68 sekunder tidlig i annen omgang, og Ernesto Valverdes menn greide aldri å slå tilbake.

Nabil El Zhar nikket inn utligningen, og et drøyt minutt senere utnyttet Oscar Rodriguez en svak klarering fra Piqué til å score det som ble vinnermålet.

Barcelona måtte i helgen slite for å spille 2-2 hjemme mot Girona med ti mann. Valverde må forberede seg på kritikk etter at han for annen gang på fire dager lot nøkkelspillere hvile.

Mot Girona var det Coutinho, Ivan Rakitic og Samuel Umtiti, og alle måtte kastes inn fra benken. Onsdag skulle Luis Suárez og Jordi Alba få en fridag, men begge ble byttet inn i den forgjeves jakten på poeng.

Barcelona møter Athletic Bilbao lørdag og så Tottenham på Wembley i mesterligaen fir dager senere.

Piqués form er et spørsmålstegn. Han tabbet seg ut også mot Girona, men Umtiti er utestengt mot Tottenham, så Valverde har ikke annet valg enn å bruke Piqué.

Det startet bra onsdag. Messi leverte fint forarbeid til Coutinho, som avsluttet med en volley. Litt senere traff Messi tverrliggeren, og det virket som et tidsspørsmål før kampen var punktert.

I stedet kjempet Leganés seg inn i oppgjøret, og hjemmelaget skapte sjanser også før de to magiske minuttene da kampen ble vendt.

Barcelona skapte ikke store sjanser til utligning før i det 80. minutt. Da slo keeper Pichu Cuella et Coutinho-skudd unna og greide å vippe Rakitics forsøk på returen over.

Leganés lå helt sist med bare ett poeng før onsdagens store overraskelse. Det var ikke bare lagets første seier denne sesongen, men den første over Barcelona overhodet.

Athletic Bilbao gikk også på en smell onsdag. På hjemmebane tapte laget hele 0-3 for Villarreal. Alle målene kom etter pause ved Pablo Fornals, Ramiro Funes Mori og Karl Toko Ekambi.

(©NTB)

