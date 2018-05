Bare nesten for «norske» Salzburg

Valon Berisha og Fredrik Gulbrandsen spilte begge fra start da Salzburg ble slått ut av europaligaen etter ekstraomganger mot Marseille torsdag.

Salzburg var nær ved å ta seg til finale i europaligaen, men en sen Marseille-scoring i andre ekstraomgang senket «norske» Salzburg med Guldbrandsen og Berisha på laget.

Marseille ledet 2–0 fra det første oppgjøret i Frankrike forrige uke, men etter 90 minutters spill i returoppgjøret ledet Salzburg 2–0.

Dermed sto det 2–2 sammenlagt og kampen gikk til ekstraomganger. Håpet om en finale levde helt til fem minutter gjensto av den andre ekstraomgangen. Da satte Rolando inn scoringen som sikret Marseille finalebilletten.

Ekstra surt for Salzburg er det nok at corneren aldri skulle vært dømt. Et marseille-skudd traff en medspiller og ballen forsvant over dødlinjen. Men dommeren dømte corner.

Rødt kort

Minuttet før full tid fikk Salzburgs Amadou Haidara se det røde kortet, og med én mann mindre på banen klarte ikke det østerrikske laget å finne veien til nettmaskene.

Dermed er det franskmennene som med 3-2-seier sammenlagt går til finalen mot Atlético Madrid.

Salzburg tok ledelsen 1–0 ved Amadou Haidara sju minutter ut i 2. omgang. det var en glitrende prestasjon av 20-åringen. Han driblet seg gjennom to lagdeler og pirket ballen inn bak Marseille-keeper Yohann Pelé.

Ni minutter senere ble det 2–0 etter et selvmål av Bouna Sarr. Salzburg fikk belønning for sitt skarpe press da Xaver Schlager avsluttet, men skuddet hadde gått utenfor om det ikke hadde vært for Bouna Sarr.

Valon Berisha spilte hele kampen for østerrikerne. Rogalendingen har for lengst meldt overgang til Kosovo når det gjelder landslagsfotball. Fredrik Gulbrandsen spilte 68 minutter for hjemmelaget.

Finalen spilles i Lyon 16. mai.

