Bayern München slo Besiktas og avanserte til kvartfinalen i Champions League

Stjernespiller måtte byttes ut på grunn av skade før pause, da Bayern cruiset inn til seier.

BESIKTAS - BAYERN MÜNCHEN: 1-3 (1-8 sammenlagt):

Det var ingen tvil om hvem som skulle videre til kvartfinalen i Champions League da Bayern München møtte Besiktas onsdag. Det tyske storlaget vant 5-0 på Allianz Arena i den første åttendelsfinale-kampen for tre uker siden, men de sparte ikke på stjernespillerne selv om de lå særdeles godt an til å avansere i returkampen.

Det kan de angre på, da Thiago Alcantara måtte byttes ut med noe som lignet en kneskade før 35 minutter var spilt. Den skadeforfulgte spanjolen rakk å score det første målet for Bundesligalederen, men måtte byttes ut kort tid etter.

I andre omgang tok det under et minutt før Bayern økte ledelsen til 0-2, og det med et komisk selvmål av Besiktas-forsvareren Gökhan Gönül. Rafinha sendte av gårde et innlegg mot boksen som både Gönül og keeper, Tolga Zengin gikk etter. Gönül kom først på ballen og lobbet den på klønete vis over lagkameraten sin og i eget mål.

- Det selvmålet er noe for kveldens TV-sendinger, sa Viasport-kommentator Arnstein Friling da tyrkeren satt ballen i eget mål.

Videre jaget Besiktas redusering og fikk det til slutt, da Vágner Love scoret et trøstemål for det tyrkiske laget. Det var riktignok Bayerns Sandro Wagner som skulle fastsette resultatet til 1-3, da han brystet inn det siste målet mellom Besiktas og Bayern München i åttendedelsfinalen i Champions League.

