BBC: Brudd i forhandlingene mellom Ramsey og Arsenal

Det åpner opp for at stjernen kan bli solgt i januar.

BBC melder torsdag at Arsenals samtaler med stjernen Aaron Ramsey om en ny kontrakt skal ha stoppet opp. Partene sliter angivelig med å komme til enighet, noe som gjør waliserens framtid i londonklubben usikker.

Det er den velinformerte journalisten David Ornstein skriver dette.

Ramseys kontrakt med Arsenal går ut etter den inneværende sesongen og hvis det ikke blir enighet før nyttår, kan han snakke med andre klubber.

Som bosmanspiller har stjernen mulighet til å forhandle med klubber utenfor England fra januar og slutte seg til en ny klubb neste sommer.

Han vil da gå vederlagsfritt.

Dette kan også åpne opp for at Arsenal må se seg nødt til å selge 27-åringen i januar, hvis klubben ikke vil gi slipp på ham gratis.

BBC skriver at partene er såpass langt unna hverandre, at det ikke er trolig at forhandlingene vil bli tatt opp igjen med det første.

Ramsey ble hentet til Arsenal fra Cardiff i 2008, for rundt 4,8 millioner pund og midtbanemannen har lenge vært en viktig brikke for klubben.

Han er per nå den spilleren i Arsenal-troppen som har vært i klubben lengst. Som Arsenal-spiller har han scoret vinnermålene i FA-cupfinalen både i 2014 og 2017.

Waliseren har totalt spilt 336 kamper for Arsenal og scoret 58 mål.

27-åringen har spilt 55 landskamper for Wales.

Mest sett siste uken