Beintøffe oppgjør venter i Champions League-kvartfinalene

Liverpool får engelsk motstand i kvartfinalen i Champions League.

Kvartfinalene i Champions League ble trukket fredag. Der ble det klart at fotballsupportere over hele verden kan se fram til noen heftige oppgjør.

Sevilla, som slo ut Manchester United i forrige runde, møter det tyske storlaget Bayern München.

For Liverpool og Manchester City blir det et helengelsk oppgjør. Manchester City er suverene ligaledere i Premier League, og har plukket 21 poeng mer enn Liverpool i de 30 første seriekampene. Likevel kan Liverpool støtte seg på å ha slått Pep Guardiola og hans City så sent som i januar. Da vant Klopp og Liverpool 4-3 på Anfield.

Barcelona vil bli sett på som store favoritter foran møtene med Serie A-klubben Roma. Roma snek seg videre til kvartfinalene etter å ha slått ut Sjakhtar på grunn av bortemålsregelen. Barcelona slo på sin side ut Chelsea med 4-1 sammenlagt.

Fjorårets finalister, Real Madrid og Juventus, møtes nå allerede i kvartfinalen. Begge lag hadde knallhard motstand i åttedelsfinalene, der Real Madrid slo ut Paris Saint-Germain, mens Juventus slo ut Tottenham.

De første kvartfinalekampene spilles 3. og 4. april, mens returkampene går 10. og 11. april.

Finalen spilles i ukrainske Kiev i slutten av mai.

Slik spilles kvartfinalene:

Barcelona - Roma

Sevilla - Bayern München

Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City

