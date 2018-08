Bekreftet: Zekhnini lånes ut til Twente

Rafik Zekhnini (20) fortsetter karrieren på nivå to i Nederland.

Som Nettavisen kunne avsløre tidligere denne uken er Twente neste stopp for den lovende nordmannen.

- Vil bli en bedre spiller

20-åringen er glad for at låneoppholdet med den nederlandske klubben endelig er i boks. Han skal spille for rødtrøyene ut sesongen på lån fra italienske Fiorentina.

- Jeg har hørt mye positivt om klubben, fansen og ambisjonene til laget. Jeg håper jeg kan hjelpe laget og at de kan hjelpe meg, sier Zekhnini til Nettavisen onsdag kveld.

- Hva slags ambisjoner har du for oppholdet?

- Jeg kommer hit med ambisjoner om å bli en bedre spiller. Hjelpe laget og forhåpentligvis få hjelp av dem, sier han.

Twente vant ligagull i Eredivisie så seint som i 2010. Men denne sesongen spiller klubben på nivå to, etter å ha rykket ned fra det øverste nivået i vår.

- Folk kan bare stusse og snakke



Zekhnini har følgende melding til dem som eventuelt stusser over at han velger å spille på nivå to i Nederland.

- Folk vet at jeg ikke bryr meg om hva andre mener om meg og mine valg. Folk kan stusse og snakke om hva de vil. Jeg spiller fotball imens, sier han.

Twente har åpnet sesongen i Jupiler League med en seier og ett tap. Neste kamp spilles hjemme mot Roda 31. august.

- Kroppen er klar, vi får se når debuten kommer, sier han.

Zekhnini, som ble hentet til Fiorentina fra Odd foran forrige sesong, klarte ikke å få det store gjennombruddet i den italienske toppdivisjonen i fjor. I stedet ble det etter hvert et låneopphold frem til i sommer hos de norske serielederne Rosenborg.

Han blir foreløpig stående med én kamp for Fiorentina i Serie A.

Nå er han altså klar for neste kapittel i karrieren.

Ready for new challenges🔴 Et innlegg delt av Rafik Zekhnini (@iamzekhnini) Aug. 29, 2018 kl. 9:02 PDT

