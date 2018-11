Bendtner dømt til 50 dager i fengsel

Nicklas Bendtner anket voldsdommen på stedet, og Rosenborg opplyser at dansken ikke får sparken.

Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner er dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for voldsbruk mot en taxisjåfør i København.

Dansken må også betale saksomkostningene og en erstatning på 11.300 danske kroner.

Anker dommen

Det ble klart etter fredagens rettsak i København, der både Bendtner og drosjesjåføren han angrep under en bytur i den danske hovedstaden 9. september i år møtte som tiltalte i én og samme sak.

- Vi har lagt til grunn at Bendtner tildelte sjåføren et knyttneveslag i ansiktet og et spark etter at han hadde falt i bakken. Retten finner det ikke bevist at sparket traff sjåføren i ansiktet, men det har truffet ham. Retten finner ingen grunn til å frikjenne Bendtner for straff på grunn av handling i nødverge, sa dommer Kirsten Schmidt da dommen ble lest opp.

Nicklas Bendtners advokat, Anders Nemeth, opplyste umiddelbart at dommen ankes.

- Det er ikke snakk om et overfall på en tilfeldig person, og vi er tilfredse med at det har kommet frem, sa Nemeth ifølge danske BT.

- Får ikke sparken i RBK

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug opplyser overfor TV 2 at dommen ikke betyr at Bendtner er ferdig i klubben.

- Selvfølgelig er det en alvorlig sak og en uheldig sak både for Rosenborg og Nicklas Bendtner, sier Dyrhaug til TV 2 Sporten.

FÅR IKKE SPARKEN: RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug sier til TV 2 at Nicklas Bendtner ikke får sparken som følge av dommen.

- Risikerer Bendtner sparken i Rosenborg nå?

- Nei, han er Rosenborg-spiller og fortsetter som fotballspiller i Rosenborg. Men dette er en uheldig sak for Rosenborg og for Nicklas. Fotballspillerne i Rosenborg er forbilder, og derfor er dett en uheldig sak som vi tar på alvor, fortsetter hun.

Bendtner var tiltalt for knyttneveslag og spark mot sjåføren, mens taxisjåføren på sin side var tiltalt for å ha forsøkt å utøve vold mot Bendtner og hans kjæreste, ved å kaste en flaske mot dem.

LES OGSÅ: Slik var rettsaken: Sjåføren kalte Bendtners kjæreste «f*** lille ludder»

I rettsaken dreide sakens kjerne seg om hvorvidt det var Bendtner og hans kjæreste, modellen Philine Roepstorff, hadde grunn til å føle seg truet da Rosenborg-spilleren støtet sammen med taxisjåføren den aktuelle septemberkvelden.

Innrømmet slag mot hodet

Selv innrømmet Bendtner at han slå til sjåføren i ansiktet, men hevdet at dette skjedde i selvforsvar fordi han følte seg truet av taxisjåføren - som oppsøkte Bendtner og kjæresten etter at de hadde forlatt drosjen, for deretter å følge etter dem i bilen sin.

Taxisjåføren ropte ukvemsord som «f*** lille ludder» mot Bendtner og kjæresten.

Etter at partene hadde forklart seg la aktor i saken, Marie-Louise Kruse, ned en påstand om 20 dagers betinget fengsel og 3000 kroner i bot for taxisjåføren, som hun mente hadde utøvd vold mot Bendtner og kjæresten ved å kaste en flaske eller boks mot dem.

- Tre måneders ubetinget fengsel

Kruse mente på den annen side at Bendtner ikke hadde handlet i nødverge da han slo til sjåføren, og at dansken dessuten tydelig sparket sjåfæren i hodet mens sistnevnte lå nede for telling.

- Man får ikke så mange skader i ansiktet ved en alminnelig knyttneve, mente aktor.

Les mer om rettsaken her:

Hun mente derfor at Bendtner skulle dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder, i tillegg til en bot på 1500 kroner for vold og 500 kroner for tyveri, samt erstatning til drosjesjåføren.

Hun viste til to andre lignende saker, der de tiltalte var blitt dømt til 60 og 50 dager i fengsel for henholdsvis spark mot en annen person i hodet og slag mot hodet til en taxisjåfør. Aktor mente Bendtner fortjente lengre fengselsstraff på grunn av at skadene han påførte taxisjpføren var alvorligere enn i de nevnte sakene.

Ba om full frifinnelse

Bendtners forsvarer, Abders Nemeth, mente imidlertid det var taxisjåføren begynte på et angrep mot fotballspilleren ved å kaste flasken mot ham.

- Det er snakk om et påbegynt angrep. Det er ikke avsluttet, og derfor skal medtiltalte også dømmes for vold. Det er ingenting som indikerer at angrepet er avsluttet. Han følger etter Bendtner og kaster noe mot ham, sa Nemeth i sin sluttprosedyre.

Han kalte også aktors påstand om at Bendtner hadde sparket taxisjåføren mens sistnevnte lå nede for krenkende.

- Bendtner nekter for å ha sparket, medtiltalte er ikke i stand til å opplyse om det, sakens øvrige vitner er heller ikke det, sa forsvareren, som mente at Bendtner burde frifinnes fra alle anklager - og i verste fall dømmes til en betinget dom for det første knyttneveslaget.

- En siste ting jeg vil nevnte er at anklagemyndighetene mener at man tydelig kan se sparket. Å påstå at man tydelig kan se sparket, er krenkende. Det kan man ganske enkelt ikke, mente forsvareren.

