Bendtner i storform da Rosenborg tok første stikk

Trønderne storspilte tidvis i møtet med Shkëndjia, men en scoring i andre omgang gir gjestene et lite håp før returkampen.

ROSENBORG - SHKËNDJIA 3-1:



Rosenborg ligger godt an til å kvalifisere seg for gruppespillet i Europa League. Trønderne imponerte tidvis hjemme mot Shkëndjia torsdag.

Seieren betyr at Rosenborg har kontroll før den siste og avgjørende kvalifiseringskampen borte i Makedonia torsdag i neste uke.

- Det endelige beviset

Makedonerne er siste hinder før en plass i gruppespillet er sikret.

Vertene fikk en drømmestart på kampen torsdag kveld og ledet 2-0 etter et kvarters spill, etter mål av Issam Jebali og Nicklas Bendtner. Jonathan Levi la på til 3-0 for hjemmelaget rett før pause på Lerkendal.

Spesielt Bendtner fikk skryt for sin innsats og TV 2-ekspert Jesper Mathisen var klar i sin tale om at dansken nå kun bør spille midtspiss, etter at han har blitt brukt på venstrekant ved noen anledninger.

- Så må jo dette være det endelige beviset på at Bendtner må spille spiss for RBK så lenge han er frisk. Som venstrekant får han ikke brukt det han er best på, men i kveld er han målscorer, servitør og playmaker - i og rundt boksen til motstanderen, skrev Mathisen på Twitter.

Etter pause reduserte gjestene, og fikk et bortemål som gir dem et lite håp om avansement.

Mot slutten presset bortelaget også på for enda en redusering, og så ut til å bli snytt for en straffe da ballen traff hånden til Anders Konradsen inne i feltet, men RBK slapp med skrekken.

- Jeg skulle gjerne ha sett at det ble 3-0 etter at vi nesten scoret på det som var før pause, sa Rosenborg-kaptein Tore Reginiussen til TV 2.

Drømmestart

Rundt ti minutter var spilt da Rosenborg tok ledelsen, og det på vakkert vis. Vegar Hedenstad slo en lang ball opp på Nicklas Bendtner, og dansken la ned igjen til nykommer Issam Jebali. Han brukte et par touch, før han lobbet ballen vakkert over gjestenes keeper fra rundt tjue meters hold.

Få minutter senere lå kula i nettet på ny. Jonathan Levi fikk ballen på høyresiden, dro seg ned mot dødlinjen og slo inn i feltet. Der inne ventet Bendtner og den sterke spissen headet ballen ned i bakken, og i nettet.

Gjestene hadde ikke all verden på by på i Trondheim, men etter 29 minutter dunket Besart Ibraimi ballen i stolpen og ut.

Det meste handlet likevel om RBK og rett før pause økte vertene ledelsen. Bendtner fant Birger Meling som kom et godt løp og backen slo inn langs bakken. Ved bakre stolpe sto Levi og satte kontant inn RBKs tredje mål.

Andre omgang så lenge ut som en transportetappe for Rosenborg, men et kvarter før slutt reduserte bortelaget. Junior fikk ballen på rundt 16 meters hold og lot seg ikke be to ganger. Han dunket inn 3-1.

De siste minuttene jaktet gjestene en ny scoring og var farlig frampå ved et par anledninger, men Rosenborg holdt unna med nød og neppe.

