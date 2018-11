Bendtner måtte skifte i pausen: - Det var iskaldt

I yrende regnvær valgte Nicklas Bendtner å spille med en sort stillings under den hvite shortsen. Det gjorde at dommer Trygve Kjensli måtte si i fra.

KRISTIANSAND (Nettavisen): Dansken entret kunstgresset i Kristiansand med ekstra bekledning på beina for å holde varmen i 1-0-seieren mot Start.

RBK, som spilte i sine sorte bortedrakter søndag, var imidlertid utstyrt med hvite shortser. Reglene tilsier at stillongsen skal være i samme farge som shortsen, og underveis i den første omgangen ga dommer Trygve Kjensli beskjed til Bendtner som svarte med å dra strømpene over knærne.

Les også: Rekdal raser mot Fagermo: - Forkastelig!

Etter hvilen kom han ut med bare knær.

Dansken bekrefter til Nettavisen at Kjensli ba han ta stillongsen av i pausen.

STILLONGS: Her må Nicklas Bendtner dra opp strømpene ettersom stillongsen ikke var av samme farge som shortsen.

- Ja, det gjorde han. Man måtte visst ha hvitt på hvitt, og det hadde jeg ikke.

- Var det kaldt?

- Ja, så du ikke regnværet? Det var iskaldt, sier han med et smil etter at hans lag nettopp har sikret seriegullet i Eliteserien.

Dommer Kjensli bekrefter situasjonen, men avkrefter at han kunne delt ut et gult kort til Rosenborgs spiss ettersom det ikke var til fare for andre spillere.

- Men det skal være samme farge som shortsen, sier han og påpeker at Bendtner tok beskjeden uten de store protestene.

SJEFEN: Kampleder Trygve Kjensli måtte be Bendtner ta av stillongsen i pausen.

Pengetegn?

Bendtner måtte gå målløs av banen på Sør Arena, og TV-bildene viste en til tider frustrert dansk stjernespiss.

På et punkt i annen omgang fikk han et tvilsomt frispark i mot, hvorpå han svarte med en bevegelse som kunne minne om et pengetegn.

FRUSTRERT: TV-kameraene fanget opp Nicklas Bendtner mens han gjorde noe som kan minne om et pengetegn.

Dansken selv bedyrer at han ikke erindrer hendelsen.

- Jeg husker ikke situasjonen, men jeg tipper det handlet om at det ble frispark i en situasjon det egentlig var 50/50. Jeg tenkte nok at det ikke skulle blitt dømt.

- Så du mente ikke han (dommeren) var kjøpt og betalt?

- Nei, det mener jeg absolutt ikke.

Feiring

Til slutt ble søndagen en eneste stor fest for Bendtner og RBK. Resultatet mot Start gjør at trønderne er sikret seriegullet.

Samuel Adegbenro matchvinner med sin 1-0-scoring etter 27 minutter da han headet ballen i mål etter et strålende innlegg fra Birger Meling.

- Jeg synes kampbildet var likt det vi har sett mange ganger denne sesongen. Vi spilte bra, scoret et mål og forsvarte oss resten av kampen, sier Bendtner.

RBK-troppen returnerer ikke til Trondheim før i morgen. Dermed kan spillere og støtteapparat bruke søndagen til å feire i Kristiansand.

- Vi har fortjent dette, så vi skal feire i dag. Deretter er det landslagspause, og så er vårt fokus på den siste seriekampen. Så skal vi vinne cupfinalen.

Mest sett siste uken