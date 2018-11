Bendtner med inntekt på 20 millioner kroner

Den danske Rosenborg-spissen knuser lagkameratene.

Den danske fotballstjernen Nicklas Bendtner står oppført med en inntekt på 19.939.350 kroner i skattelistene for 2017.

Spissen står oppført med en formue på null for samme skatteår.

Her kan du søke i skattelistene. Søket på kommuner åpner fra rundt 07.40

Dømt til fengsel



Bendtner ble hentet til Rosenborg i 2017 og spilte sin første sesong for trønderne det året. Han scoret 19 ligamål på 29 kamper.

Bendtner har vært i fokus denne sesongen på grunn av en episode i København der han skal ha slått ned en taxisjåfør.

Spissen ble nylig dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for voldsbruk.

Bendtner og hans advokat har allerede varslet at de anker dommen.

Selger huset



Tidligere i år ble det også kjent at dansken har lagt huset sitt i Trondheim ut for salg. Huset har et bruksareal på 547 kvadratmeter.

Bendtner skapte i fjor vår store overskrifter da han kjøpte et av Trondheims dyreste hus - et funkishjem på Jakobsli - for 18 millioner kroner, men i oktober ble villaen altså lagt ut for salg.

LES OGSÅ: Riise har fortsatt null i formue

30-åringen er dermed den med høyest inntekt av spillerne i Rosenborg i 2017. Til sammenligning tjente landsmannen Mike Jensen 4.554.220 kroner i samme periode. Han har en formue på 6.110.792 kroner.

Stopperkjempen Tore Reginiussen tjente 3.572.002 kroner ifølge skattelistene for 2017, mens Pål André Helland tjente 1.097.183 kroner.

Koteng med stor formue



Bendtners spisskollega, som spilte for St. Etienne i 2017 og kom til Rosenborg i 2018, står oppført med en inntekt på 6.310.228 kroner.

Søderlund står også bokført med en formue på 2.176.107 kroner.

Rosenborg-keeper André Hansen, som også er en av de største stjernene i Rosenborg, står oppført i skattelistene med en inntekt på 2.579.371 kroner.

Tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen, som fikk sparken i jobben i sommer, har en inntekt på 4.865.154 i skatteåret 2017.

Ingebrigtsen ledet Rosenborg til seriegull det året.

RBK-styreleder Ivar Koteng har en inntekt på 21.876.394 kroner, mens han står oppført med en formue på heftige 795.066.813 kroner.

Mest sett siste uken