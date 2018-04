Bendtner senket Lillestrøm: - Han driver en annen idrett

B-preget Rosenborg vant Mesterfinalen på Åråsen.

LILLESTRØM - ROSENBORG 0-1:

ÅRÅSEN (Nettavisen): Mesterfinalen mellom fjorårets cupvinner Lillestrøm og seriemester Rosenborg skulle vært spilt før sesongstart, men marskulda på Romerike satte en effektiv stopper for kampen den gangen.

At kampen til slutt ble spilt et godt stykke ut i sesongen, midt i uka mellom den sjette og den sjuende serierunden, satte sitt preg på kampen.

Spesielt Rosenborg og trener Kåre Ingebrigtsen la lite skjul på at kampen ville bli nedprioritert til fordel for borteoppgjøret mot Strømsgodset kommende helg, og trønderne startet bare med Even Hovland og Nicklas Bendtner - for anledningen kaptein - fra førsteelleveren mot Start sist søndag.

Det var imidlertid nok til å forlenge en pen statistikk mot kanarifuglene - 1-0-seieren på torsdag betyr at Rosenborg nå har spilt 20 tellende kamper på rad mot Lillestrøm uten å tape.

Observante tilskuere fikk med seg at Nicklas Bendtner stilte med neglelakk mot Lillestrøm, og fotballekspert Morten Langli var en av dem som lurte på om dansken hadde tapt et veddemål som forklaring på pynten.

Neglelken plaget uansett ikke dansken mer enn at han tidlig i andre omgang gjorde alt på egen hånd, tryllet seg forbi to Lillestrøm-forsvarere og dunket inn kampens eneste mål, og dermed sørget for at Rosenborg kan feire seieren i Mesterfinalen for andre året på rad.

- Ser hva slags type han er

- Nicklas var strålende. I perioder driver han med en litt annen idrett enn en del andre, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til Nettavisen etter kampen.

Bendtner, sammen med midtstopper Even Hovland, var hærføreren for en gjeng med unggutter mot Lillestrøm, og RBK-treneren mener dansken ikke kunne besvart oppgaven på en bedre måte.

- Det viser like mye hva slags type han er og har vært for oss. Han har vært en som har stor påvirkning på disse ungguttene. Å peke ham ut som leder for «young boys» i dag var egentlig gitt på forhånd. Du ser virkelig at han går foran i dag, sier Rosenborg-treneren.

- Gjør som det passer meg

Noen forklaring på neglelakken har ikke treneren.

- Nei, det må du ikke spørre meg om. Det er andre tider nå enn da jeg spilte, sukker Ingebrigtsen, og slår over i et smil:

- Men så lenge han spiller god fotball, så kan han ha lakkert tåneglene for min del.

Bendtner har følgende forklaring på sin sorte neglpynt overfor Nettavisen:

- Fordi jeg gjør som det passer meg.

- Ingen annen grunn?

- Nei, svarer dansken til pressekorpset etter Mesterfinalen.

Ubeleilig kamp

Han innrømmer at finalen kom «en smule ubeleilig» på Rosenborg-laget, som nå skal tilbake til Trondheim før det er ny seriekamp mot Strømsgodset i Drammen på søndag. Men han syntes ungguttene i Rosenborg viste at det finnes mye god bredde i stallen.

- Vi har en riktig god holdning, alle spillerne spiller for hverandre. I første omgang lykkes vi kanskje ikke så godt med kombinasjonsspillet, men vi prøver. Og det blir bedre og bedre utover i kampen, sier dansken.

MATCHVINNER: Nicklas Bendtner jubler etter scoringen som senket Lillestrøm i Mesterfinalen på Åråsen på torsdag.

Sitt eget mål er han ikke så opptatt av å snakke om.

- Det var fint å score, men målet betyr ikke så mye. Jeg vil heller score i ligaen. Men vi får enda et trofe. Det var ikke én spiller som vant det, det var hele laget som gjorde det. Det var en fremragende laginnsats, mener Bendtner.

Sleivspark i tverrliggeren

Det første kvarteret på Åråsen var nokså begivenhetsløst. Gjestene bar preg av å stille med et sterkt redusert mannskap, med flere unødvendige balltap og manglende samspill, og vertene etablerte et visst press i starten av kampen.

Etter 15 minutter kom matchens første sjanse, og den var stor, selv om Gary Martin aldri egentlig forsøkte seg på noen avslutning. Innlegget til 27-åringen fra Darlington sleivet imidlertid såpass at den blåste rett i tverrliggeren ved nærmeste kryss, og Rosenborg-keeper Arild Østbø så ut til å ha alt annet enn kontroll på forsøket.

Like etterpå viste Rafik Zekhnini seg frem på den andre enden av banen, og den innleide Fiorentina-spilleren slo et innlegg som LSK-keeper Marko Maric burde ha full kontroll på. Kroaten slo imidlertid ballen rett opp i lufta, og klønet det skikkelig til da han skulle plukke den igjen.

Ballen landet på streken, og Maric fikk i kompaniskap med Frode Kippe så vidt klarert kula vekk.

LSK-overtak

Rosenborg var altså ikke helt ufarlige, de heller, men det var Lillestrøm som styrte spillet den første omgangen. Kanarifuglene virket mer tente, mer sugne på å vise seg frem, og mer trygge med ballen enn hva trønderne gjorde.

Fredrik Krogstad fikk en god mulighet etter at Mats Haakenstad hadde rundlurt Malte Amundsen på LSKs høyrekant og slått inn, men keeper Østbø reddet forsøket.

Vertene fortsatte det gode spillet, og etter 36 minutter kom kampens hittil største sjanse. Et hjørnespark fra Simen Rafn fant pannebrasken til Charles Chinedu Ezeh, og nigerianeren headet ballen ned i bakken og opp i tverrliggeren før den trillet bak en sjanseløs Østbø.

Mot slutten av omgangen var det søndagstempo som preget spillet, og lagene så ut til å være

fornøyd med å gå til pause med 0-0.

Sterkt av Bendtner

Men tidlig i andre omgang tok kaptein Nicklas Bendtner ansvar for gjestene. Dansken fikk det til å se så enkelt ut da han forserte forbi to mann ved hjelp av en finte og en luke, og plutselig var alene med keeper Maric.

Der gjorde han ingen feil, dunket kula i lengste hjørne, og Rosenborg ledet 1-0.

Kort tid senere fikk Jonathan Levi prøve seg på frispark fra drøyt 20 meters hold, og forsøket var av det farlige slaget. Svensken fikk perfekt treff på kula, men Maric fikk noen fingre på ballen og fikk fistet det harde skuddet videre i tverrliggeren, før returen ble satt over mål.

I AKSJON: Lillestrøm-keeper Marko Maric i full strekk i møtet med Rosenborg.

Nå våget Lillestrøm enda mer fremover i jakten på en utligning, og det begynte etter hvert å bølge skikkelig på Åråsen.

Store sjanser

Innbytter Kristoffer Ødemarksbakken fikk et skikkelig volleytreff som tvang frem en feberredning av Arild Østbø, mens Rosenborgs innbytter Alexander Søderlund plutselig fikk hele LSKs banehalvdel for seg selv alene mot keeper Maric - men et dårlig touch tillot sisteskansen å komme ut og blokkere for spissens gigantmulighet.

Lillestrøm tok mer og mer over mot slutten av kampen, og produserte flere svære muligheter.

Erling Knudtzon fikk imidlertid ikke skikkelig dreis på headingen fra farlig posisjon, mens et nytt skuddforsøk fra Kristoffer Ødemarksbakken gikk via et Rosenborg-bein og like over mål. Keeper Østbø var på plass og fikk slått nok et skudd like utenfor stolpen i sluttminuttene, mens Frode Kippe - som ble flyttet opp på topp for å jage utligningen - ikke klarte å treffe mål fra kort hold.

Noen scoring ble det altså ikke, og Rosenborg kan dra tilbake til Trondheim vel vitende om at de er vinnere av Mesterfinalen også i 2018.

