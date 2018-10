Bendtner tiltales for vold mot taxisjåfør

Taxisjåføren tiltales samtidig for forsøk på vold.

Det opplyser taxisjåførens advokat Mette Grith Stage til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

- Det er utarbeidet en tiltale mot begge parter. Min klient (taxisjåføren) er tiltalt for å ha kastet en ukjent gjenstand mot Bendtner og hans kjæreste, men uten å treffe. Han mener han er uskyldig, sier Grith Stage ifølge BT.

- Nekter fortsatt

Rettssaken der partene må møte er berammet til 2. november.

- Nicklas Bendtner nekter fortsatt for at han er skyldig, skriver danskens advokat Anders Németh til Nettavisen i en epost torsdag.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug var ikke tilgjengelig da Nettavisen forsøkte å innhente en kommentar torsdag formiddag.

- Dette kjenner jeg ikke noe til, sa imidlertid Dyrhaug til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

RBKs organisasjonssjef Trond Alstad vil heller ikke si noe om sakens utvikling:

- Ingen kommentar, skriver han i en epost.

Bakgrunnen for saken er en situasjon som oppsto mens Rosenborg-spilleren og kjæresten Philine Roepstorff var på besøk i København i september.

Da sprakk nyheten om at Rosenborg-spilleren skulle være anmeldt for vold mot en taxisjåfør i København.

Det ble bekreftet av taxiselskapet DanTaxi til danske BT.

- Jeg kan bekrefte at det er vært et alvorlig overfall på en av våre sjåfører i natt. Sjåføren ligger på operasjonsbordet for øyeblikket med en brukket kjeve. Overfallet er anmeldt til politiet, og vi kan bekrefte at overfallsmannen er Nicklas Bendtner, sa kommunikasjonsdirektør Rasmus Krochin til nettstedet.

Krochin ville da ikke utdype noe mer til Nettavisen, verken rundt saken eller tilstanden til taxisjåføren, men senere har det blitt kjent at også taxisjåføren har blitt siktet i saken. Også her skal det være snakk om voldsforsøk.

Fikk kjæreste-støtte

Kort tid etter at hendelsen ble kjent, la Nicklas Bendters samboer Philine Roepstorff ut en Instagram-post der hun forklarte sin versjon av saken.

Roepstorff var sammen med Rosenborg-spissen da den angivelige volden skal ha oppstått, og hevder blant annet at taxisjåføren med vilje kjørte feil flere ganger og kastet en flaske etter paret da de forlot taxien.

Taxisjåføren skal ha pådratt seg dobbelt kjevebrudd som følge av det angivelige slaget. Taxien var utstyrt med videoovervåking, og taxisjåføren skal ha levert opptaket til politiet.

Det er blant annet på bakgrunn av disse bildene politiet har tatt ut siktelse mot sjåføren.

I etterkant av at saken ble kjent holdt Bendtner en pressekonferanse i Trondheim, der han sa følgende:

- Jeg kunne ikke i min villeste fantasi tro at denne saken skulle utvikle seg om den gjorde. Ovenfor Rosenborgs fans og publikum: Jeg beklager overfor klubben, av hele mitt hjerte. Som dere kunne lese de siste dagene har jeg vært involvert i en ytterst uheldig og ubehagelig episode omkring klokka 02.00 natt til søndag, sa Bendtner.

- Jeg vil ta forholdsregler slik at jeg ikke havner i en slik situasjon igjen. Rosenborg har føltes ut som et nytt hjem for meg. Her oppe har jeg fått lov til å være den jeg ønske å være. Jeg takker for den forståelsen jeg allerede har blitt møtt med. Jeg beskytter de jeg har kjær. Både på og utenfor banen, sa Bendtner videre.

RBK: - En svært nedbrutt Bendtner

Rosenborg la ut følgende pressemedling på sine nettsider i etterkant av at voldsepisoden med Bentdner ble kjent i september:

«Søndag formiddag ble vi orientert om at det hadde vært en uheldig hendelse i København der Nicklas Bendtner hadde vært involvert. Det var en svært nedbrutt Nicklas Bendtner som selv kontaktet klubben og informerte om hva som hadde skjedd. Hele søndag ble brukt til å innhente så mye fakta som mulig. Som forventet ble medieinteressen voldsom både fra Danmark og Norge. Vi har forsøkt å svare uten å kunne gå i detaljer.



Nicklas har i noen dager vært i København for opptrening etter skade og skal etter planen være tilbake i Trondheim i løpet av de første dagene i denne uka. Vi vil da i fred og ro gå gjennom det som har skjedd og vurdere hvordan klubben skal reagere. Vi vil behandle Nicklas på den måten han har krav på uansett handling.



Vi har også vært i kontakt med det danske taxiselskapet og orientert om hva klubben vurderer å foreta seg, samt uttrykt beklagelse for hendelsen uten at vi har fullstendig kjennskap til detaljene.



Om saken havner i rettssystemet er vi trygg på at det danske rettssystemet håndterer denne saken på riktig måte».

