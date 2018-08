Bendtner trodde han hadde rystet Celtic rett før slutt

- Jeg skjønte ikke hva som skjedde, sier Rosenborgs danske stjerne.

TRONDHEIM (Nettavisen): Med 0-0 på Lerkendal er de norske seriemesterne ute av verdens gjeveste klubbturnering - nok en gang lenge før alvoret er igang.

I år kom ikke laget halvveis i kvalifiseringen og skottene følte selv de hadde god kontroll etter 3-1-seieren i Glasgow i første kamp. Rosenborg måtte ha 2-0 og gikk raskt for å score det første, men etter bra press i første omgang, forsvant trykket etter pause.

- Jeg syns vi spiller en god kamp. Vi har god kontroll, spesielt i første omgang. Da lykkes vi med de lange ballene, men vi skaper ikke nok sjanser til å score, sier Nicklas Bendtner til Nettavisen.

- De vi ikke setter, satt de. Det er vel forskjellen, fortsetter dansken.

Tore Reginiussen og Marius Lundemo skapte de største sjansene før pause. Etter sidebytte trakk Celtic opp en ekstra mann til å presse nordmennene i frispillingsfasen. Plutselig så de norske seriemesterne nøytralisert ut. Bendtner hevder derimot at Celtic ikke var bedre.

- Jeg vil ikke si det. De har kanskje mer ballinnehav, men alt i alt sto det på at vi ganske enkelt ikke skapte nok. Vi mangler målene, men ellers er det ingenting å klandre oss for. Arbeidsinnsatsen, planen. Vi fulgte den, sier Bendtner.

To minutter før slutt satt den endelig for trønderklubben, da Bendtner fant målmaskene på sin første sjansene. Celtic-keeper Craig Gordon ble knust i lufta og 14.000 på tribunen så Rosenborg juble for 1-0. Helt til Sandro Schärer, den sveitsiske kamplederen, blåste av for frispark. Det så korrekt ut.

- Jeg kan ikke si så mye, for jeg har ikke sett det i reprise. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg hoppet opp før ham, så treffer jeg ballen. Det er mulig armen min treffer ham, men jeg har ikke sett det, sier Bendtner.

Tre ganger kunne Pål André Helland stått bak det forløsende 1-0-målet. Venstrekanten leverte to gode cornere til Alexander Søderlund, et innlegg som Marius Lundemo headet rett på Gordon og burde selv spilt Bendtner fri allerede etter sju minutter. I stedet kom tidligere lagkamerat Cristian Gamboa susende med en takling.

- Det koster å presse så lenge som vi gjorde og da de i tillegg la opp en mann for å stoppe frispillingen, så... De er et bedre lag, flinkere til å ta vare på sjansene, sier Helland.

- Vi var ikke kynisk nok der borte. Da vi fikk 1-0 burde vi fått et bedre resultat. Og her hjemme, hadde vi fått 1-0 og gjort dem "shaky" og fått publikum enda mer i ryggen... Dessverre er vi ikke dyktige nok, vi har ikke marginer og fortjener ikke avansementet, sier Helland.

Rosenborg møter nå Cork i kvalifiseringen til Europa League om en uke.

