Bendtner vurderte å legge opp etter tiden i Nottingham Forest

Oppholdet i Nottingham Forest ble en stor skuffelse for Nicklas Bendtner. Så kom Rosenborg på banen.

Nicklas Bendtner (29) har etter hvert fått fart på sakene i Rosenborg, og har spilt seg tilbake på det danske landslaget.

I tillegg til seriemesterskapet med Rosenborg, spill i Europa League, og ikke minst jakten på tittelen som toppscorer i Eliteserien, står det i sterk kontrast til tiden i Nottingham Forest.

Få kamper og enda færre mål gjorde at den danske spissen vurderte å legge opp.

- Jeg vurderte å stoppe karrieren etter tiden i Nottingham Forest. Det var noe jeg tenkte på, men min agent, mine venner og familie fikk meg tilbake på sporet, og vekk fra tankene om å droppe fotballen, sier Bendtner til Ekstra Bladet.

- De sa at Rosenborg kunne bringe tilbake fotballgleden min. I dag ser jeg at det var et veldig fornuftig valg, sier han videre.

Rosenborg-spissen er en del av Danmarks spillertropp som skal møte Irland i avgjørende play off-spill i kampen om en plass i fotball-VM i Russland neste år.

Til Ekstra Bladet forteller han at nettopp det å komme tilbake på det danske landslaget var ett av tre mål han satte seg da han signerte for Rosenborg.

I tillegg ønsket han å vinne serien, samt å komme seg ut i Europa med klubben. Spissen har truffet godt med målene sine, og forteller videre at han nå har satt seg nok et mål.

- Det er selvfølgelig en ekstraordinær sidegevinst å kunne bli toppscorer. Nå er jeg så nær, at det ville vært dumt å ikke gå etter den tittelen. Helt ærlig: Akkurat nå har jeg ikke noe å klage over, sier Bendtner til Ekstra Bladet.

