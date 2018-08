Benfica-glipp er godt nytt for Liverpool

Portugiserne i Champions League-trøbbel.

BENFICA - PAOK 1-1:

Greske PAOK spilte tirsdag kveld uavgjort 1-1 borte mot portugisiske Benfica i play off-kvalifiseringen til Champions League.

Dermed har grekerne et svært godt utgangspunkt før returkampen og en god sjanse på å nå gruppespillet i den gjeveste europacupen.

Akkurat det er godt nytt for Liverpool.

For om Benfica ryker ut og PAOK går videre, blir nemlig Premier League-klubben flyttet opp på seedingsnivå to for trekningen av gruppene.

Skulle Benfica ta seg videre må finalisten fra forrige utgave av Champions League ta til takke med seedingsnivå tre i den nevnte trekningen.

En plass på seedingsnivå nummer to vil bety at de røde fra Merseyside trolig kan få en enklere gruppe, enn om de er på nivå nummer tre.

Pizzi sendte Benfica i føringen i tirsdagens kamp rett før pause, men i andre omgang utlignet Amr Warda for grekerne og sikret 1-1.

Returkampen spilles 29. august.

Østerrikske RB Salzburg, uten en skadet Fredrik Gulbrandsen, spilte 0-0 borte mot Røde Stjerne fra Serbia. Det betyr at klubben, som nylig sikret seg Erling Braut Håland, også har gode sjanser til avansement.

I den tredje play off-kampen som ble spilt tirsdag tok PSV fra Nederland en sterk seier borte mot BATE Borisov fra Hviterussland.

Mexicos VM-helt Hirving Lozano scoret ett av målene for PSV, mens Donyell Malen ble matchvinner med sin 3-2-scoring like før slutt.

Mest sett siste uken