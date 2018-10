Bjørn Maars Johnsen ber norske spillere tenke nytt: - Tenk over hvordan du kan skille deg ut

Selv dro landslagsspissen til Spania for å vise frem luftstyrken sin.

OSLO (Nettavisen): Bjørn Maars Johnsens vei til landslaget følger ikke akkurat normen for norske fotballspillere.

Norsk-amerikaneren spilte fotball på norsk tredjenivå (Tønsberg), spansk fjerdenivå (Antequera) og tredjenivå (Atlético Balaeras), portugisisk tredjenivå (Louletano) og andrenivå (Atlético CP) og bulgarsk elitenivå (Litex Lovech) før han fant veien til skotsk Premier League og Hearts, der han spilte da landslagets assistenttrener Per Joar Hansen tok kontakt og lurte på om den høye spissen kunne tenke seg å representere det norske landslaget.

Da var han 25 år gammel, og tankene om en landslagskarriere var mildt sagt langt vekk.

Men kanskje er det nettopp den litt kronglete karriereveien som har ført ham helt til det norske landslaget. Selv angrer i hvert fall ikke Maars Johnsen noe som helst, og råder unge, norske spillere til å tenke alternativt for å nå drømmene sine.

- Finn en liga der du skiller deg ut

- Jeg tenkte det selv, at jeg måtte ta en annen vei, sier Maars Johnsen, som begynte karrieren i europeisk fotball det som i 2011 var andredivisjonsklubben Tønsberg, til Nettavisen.

- Jeg likte å spille i 2. divisjon. Men hvis ingen la merke til meg, måtte jeg finne en annen vei. Også tenkte jeg: Jeg er veldig høy, og i Spania er det ikke så mange høye spillere som også har teknikk. Ok, jeg er ikke like god med beina som alle som spiller i Spania, men jeg har andre ting som de vil ha, sier spissen som måler 195 centimeter på strømpelesten.

«Eksperimentet» funket. Plutselig ble den høye nordmannen lagt merke til.

- Jeg scoret mål med hodet, og spanske trenere likte det, fordi jeg var en annen type spiss. Som ung må du tenke: «Hva er jeg god på? Hvor kan jeg dra og vise meg frem, og skille meg litt ut?»

- Så unge norske spillere burde dra til Spania eller Portugal?

- Det er ikke så lett å gjøre det. Det kan jeg si med en gang, det er ikke så lett. Men hvis du ikke får det til i Norge - om du har uflaks, eller treneren har en spiss han liker bedre enn deg, så han ikke legger merke til deg - så ta en annen vei, er 26-åringens klare oppfordring.

Viktig landslagsbrikke

Praten på landslagets pressetreff går på norsk. Fortsatt litt gebrokkent, kanskje, men en sterk kontrast til Maars Johnsens første landslagssamlinger, da han snakket med pressen på engelsk.

Den gangen hadde de færreste nordmenn hørt om den høye spissen med norsk far og amerikansk mor.

Nå er han plutselig en viktig brikke for landslagssjef Lars Lagerbäck. Maars Johnsen har startet de siste seks kampene for Norge. Totalt har han åtte kamper med flagget på brystet, sju av dem fra start. Det viser ham at alt er mulig, så lenge du kjemper for det.

- Som ung spiller i 2.- eller 3. divisjon kan du ikke tenke at alt er over. Du kan fortsatt få en karriere, selv om du er 26 eller 27 eller 28 år gammel. Det finnes «late bloomers», det er ikke alle som er Messi og som drar til Barcelona som ung, sier han.

- Jobbe hardt hver dag

Stikkordet er å jobbe hardt på hver eneste trening. Hver eneste kamp.

- Da jeg spilte i Portugal tenkte jeg at ingen så de kampene. Men jo, det var det. Det var en speider fra eliteserien som så meg, så at jeg var ny, og som så at det var ting jeg hadde som ikke andre hadde, fortsetter han.

Som Maars Johnsen tidligere har fortalt, ble oppholdet i Portugal nesten kronet med en overgang til Benfica. Kun en helomvending fra hans egen klubbs president sto i veien for en signering med storklubben. Selv om det var tungt den gangen, har han lært seg at «the sky is the limit».

- Når jeg spiller på AZ nå, kan det være speidere der fra Bundesliga eller La Liga som vil ha en høy spiss som scorer mål og spiller på landslag. Det er ikke sånn at jeg kan slappe av og kose meg nå, for jeg spiller på et godt lag. Nei, du må stå på hver dag. Og mens du klatrer på karrierestigen må du ta de sjansene du får. Jeg gjorde det i fjor, og jeg vil gjøre det igjen. For jeg vil videre.

Stresser ikke med scoringer

I fjorårssesongen scoret han 19 mål i den nederlandske ligaen for ADO Den Haag, og havnet på andreplass på toppscorerlisten i Nederland.

Det gjør ikke at han slapper av i en ny sesong i ny klubb, men det gjør at han senker skuldrene og ikke lar seg stresse.

Så langt har det blitt to mål på åtte kamper (tre fra start) for AZ, der han spiller med landslagskompisene Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø.

- Jeg har vist at jeg kan score mye mål. Jeg har gjort det i Portugal og, men det var i 1. divisjon. Jeg ville gjøre det på toppnivå, med et lag som er bra. Jeg begynte bra i Hearts, men så byttet vi trener, og det var ikke så bra for meg. Da jeg kom til Nederland måtte jeg vise meg frem. Nå har jeg gjort det. Jeg vet at jeg kan score. Så da kan jeg ta det med ro, og ta sjansene når de kommer. Det er jobben min, og da blir det ikke noe stress, sier han.

