Bjørn Maars Johnsen finner inspirasjon i Ole Gunnar Solskjær: - Pleide å se på ham hele tiden

Tror fort han kan få en lignende rolle som Norge-legenden hadde for Manchester United.

LJUBLJANA (Nettavisen): Bjørn Maars Johnsen åpner for å kunne bli joker fra benken i Norges viktige Nations League-oppgjør mot Slovenia og Kypros.

AZ Alkmaar-spissen har så langt fått ni kamper for Lars Lagerbäck, hvorav tre har kommet som innbytter. Inspirasjonen til å levere fra benken kommer nemlig fra en av Maars Johnsens barnehelter.

Han forteller til Nettavisen at han brukt mange timer på å studere teknikken og mentaliteten til Ole Gunnar Solskjær, som gjorde seg kjent som Manchester Uniteds superinnbytter 90- og 2000-tallet.

Les mer: Ødegaard åpen for å forlate Real Madrid: - Vil stabilisere meg et sted

Solskjær

- Faren min pleide å kjøpe videokassetter til meg med Solskjær som spilte for Manchester United, og jeg vet at han ble byttet inn en gang og scoret fire mål! Det er helt sinnssykt, sier Maars Johnsen.

HELTEN: Ole Gunnar Solskjær fikk 67 kamper og 23 mål med flagget på brystet.

I den magiske 1998/1999-sesongen, der Manchester United vant Premier League, Champions League og FA-cupen, scoret Solskjær fire mål mot Nottingham Forest etter å ha blitt byttet innpå kvarteret før slutt.

Det er noe Maars Johnsen bruker som inspirasjon de gangene han starter oppgjør på benken.

- Det er til inspirasjon for spillere som sitter på benken. Jeg vil vise at jeg kan prestere selv om jeg skulle bli byttet innpå.

- Er en «Solskjær-rolle» noe du kunne tenke deg å ha på landslaget?

- Ja, det er akkurat det jeg vil! Jeg pleide å se på ham hele tiden. Han vant Champions League som innbytter, og gjorde små ting hele tiden som gjør at du har den mentaliteten om at det er det aller siste øyeblikket i kampen som er viktigst.

Selv om han er klar for en rolle fra benken, så gjør Alkmaar-spissen det veldig klart at han aller helst ønsker å utfordre for en plass i startelleveren til Lars Lagerbäck.

- Selv om jeg skulle komme på fra benken så vil jeg være den som kan endre kampen eller vinne kampen for oss. Hvorvidt jeg starter eller kommer på fra benken så vil jeg alltid bli bedre og utfordre for en plass på laget, sier Maars Johnsen.

Les mer: Premier League introduserer VAR

Skilpadden og haren

I sommer ble han klar for den nederlandske storklubben AZ Alkmaar etter å ha signert for Den Haag. Etter å ha startet godt i klubben der også Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson spiller, har ting stoppet litt opp for Maars Johnsen.

Vi må tilbake til 20. oktober for å finne sist gang han fant veien til nettmaskene i den nederlandske ligaen. Men tre mål på elleve kamper er ingen unormal kost for angriperen.

I fjor stod han med fire scoringer på like mange kamper for Den Haag, og endte på totalt 19 ligascoringer.

- Dette handler om å ha en erfaring om at det er en lang sesong. Dette vet jeg godt, vi har vanskelig kamper i den andre delen av sesongen. Man må avslutte sesongen bra, for det er da det virkelig gjelder, sier Maars Johnsen.

Han velger også å sammenligne en vanlig fotballsesong med et velkjent eventyr:

- Jeg ser litt på det som «skilpadden og haren». Haren starter gjerne raskest, men til slutt er det skilpadden, den som holder farten sin hele veien, som til slutt vinner løpet.

Selv om han selv er klar på at det er en lang sesong, så erkjenner Maars Johnsen at han fort kan ha seg selv å takke dersom det blir en rolle på benken i AZ Alkmaar fremover.

- Jeg spilte mot Heerenveen og fikk beskjed om at jeg gjorde det bra, men etter kampen kjente jeg meg stram i hamstringen, så jeg sa ifra til treneren før cupkampen mot VVV-Venlo, sier Maars Johnsen.

- Så han satte meg på benken, som var helt greit. Han som erstattet meg scoret i den kampen og i neste kamp. Og det er jo sånn i fotballen at man ikke skifter når noe funker og man vinner.

Siden har spissen Mats Seuntjens startet oppgjørene mot De Graafschap og, Maars Johnsens gamle klubb, Den Haag.

- Angrer du litt på at du bad om å få sitte på benken etter Heerenveen-kampen?

- Ja, det er uheldig for meg at han scorer, men vi vil jo vinne. Så dette er en rar greie for meg, egentlig. Jeg vil ikke være på benken, og om han kommer innpå og spiller bra og laget presterer så må jeg akseptere det.

Han er uansett klar på at han har blitt tatt godt i mot, og har funnet seg til rette i Alkmaar.

- De brukte mye penger på meg, og de har gitt meg tid. De stresser ikke med at jeg må levere med en gang. Trenerne legger et press på hva du skal gjøre hver dag og hva som aksepteres i trening, sier Maars Johnsen.

- Vi trener i styrkerommet hver eneste dag, og det er nytt for meg. Kvaliteten på pasning- og skuddøvelser viser også at det er mer som er forventet av deg fra klubben. Å bli vant med det var tøft, men jeg føler jeg har kommet inn i det.

Tidligere i karrieren har Maars Johnsen kun blitt værende maks én sesong i alle sine tidligere klubber. Han er klar på at han ønsker å avslutte den trenden i den nederlandske storklubben.

- AZ Alkmaar har vist meg tillit ved å gi meg en fireårskontrakt. Jeg er her for å lære og spille på mitt beste. Jeg har sett at Markus (Henriksen) har store plakater rundt omkring på stadion, og Jonas (Svensson) også. Det er slik jeg også vil være, jeg vil bli husket i klubben, sier 27-åringen.

- Jeg vil vinne noe, og jeg vet at det blir vanskelig å vinne serien eller cupen de første årene, men dette er en prosess. Jeg er der for å bli og jeg håper jeg kan være der for å vinne til slutt.

Norge møter Slovenia i Ljubljana fredag kveld, før turen går videre til Larnaca og Kypros. Norge møter det kypriotiske landslaget mandag 19. november.

Mest sett siste uken