Bjørn Maars Johnsen måtte hjelpes til bussen etter Slovenia-kampen

AZ Alkmaar-spissen ble Norges store redningsmann.

LJUBLJANA (Nettavisen): Bjørn Maars Johnsen ble Norges store helt da han steg høyest på et innlegg, og stanget inn 1-1-scoringen med fem minutter igjen av ordinær tid mot Slovenia.

Den storvokste spissen ble sett hinkende av banen etter oppgjøret, og i pressesonen etter kampen ba Maars Johnsen om å få slippe å snakke med de fremmøtte journalistene.

Nordmannen hinket på venstrefoten, mens han støttet seg til NFFs sikkerhetssjef Geir Ellefsen. Dermed kan det se ut til at kampen mot Kypros står i fare for den norske spissen.

Før kampen sa Maars Johnsen til Nettavisen at han ønsket å kopiere Ole Gunnar Solskjær med å komme innpå og score avgjørende mål. Scoringen kan fort vise seg å bli livsviktig for Norge i Nations League.

MÅTTE HJELPES: Bjørn Maars Johnsen måtte hjelpes til Norges spillerbuss etter kampen.

- Selv om jeg skulle komme på fra benken så vil jeg være den som kan endre kampen eller vinne kampen for oss. Hvorvidt jeg starter eller kommer på fra benken så vil jeg alltid bli bedre og utfordre for en plass på laget, sa Maars Johnsen.

Norges resultat i Ljubljana, samt Bulgarias 1-1-kamp mot Kypros på Larnaca betyr at gruppen lever til siste oppgjør. Norge og Bulgaria står begge på 10 poeng, men Norge har bedre målforskjell.

Selv om Maars Johnsen selv ikke ønsket å snakke etter kampen var assistenttrener på landslaget, Per Joar Hansen, full av lovord for angriperen.

- Bjørn har vært et eventyr for oss. Ingen visste hvem han var for et år siden da vi nesten fant ham på YouTube, og gav ham en mulighet. Han har vært strålende for oss, sa Hansen til Nettavisen etter oppgjøret.

- Han er en spiller som er utrolig vanskelig å ta ut, og hver gang han har kommet inn så har han skapt sjanser og scoret mål. Så det er en eventyrhistorie rundt ham.

Assistenttreneren forteller at kampbildet i Slovenia etter hvert passet Maars Johnsen perfekt etter at han kom inn og erstattet Tarik Elyounoussi for det norske landslaget.

- Det ble en kamp der vi fikk vendt spillet en del, og fikk slått inn mye fra kantene. Da var det på sin plass å få inn litt høyere karer der mot slutten av kampen, sier Hansen.

Johnsen har så langt fått ti landskamper for det norske landslaget, og scoringen mot Slovenia var hans andre med flagget på brystet. Hans første kom mot Island tidligere i år.

