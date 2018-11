Bjørn Maars Johnsen sikret Norge ett poeng mot Slovenia

Spissen ble byttet inn og sikret ett poeng for Lars Lagerbäcks menn.

SLOVENIA - NORGE 1-1

LJUBLJANA (Nettavisen): Det norske landslaget kriget seg til ett poeng i Ljubljana etter å ha spilt 1-1 mot Slovenia på Stadion Stozice i den slovenske hovedstaden.

Benjamin Verbic gav slovenerne ledelsen i den første omgangen, og det så lenge ut til å bli vinnermålet for Igor Benedejcic og hans menn. I det 85. minutt ville en nordmann det annerledes.

BØRS: Slik spilte Norge mot Slovenia.

Bjørn Maars Johnsen steg høyest på et innlegg, og stanget ballen i mål for Lars Lagerbäcks mannskap. Dermed tok Norge et livsviktig poeng i Nations League-gruppen sin.

- Det er selvfølgelig deilig, selv om vi gjerne skulle hatt tre poeng. Men vi har det vel i egne hender, så det er jo positivt, sa Martin Ødegaard til TV 2 etter kampslutt.

Før kampen sa Maars Johnsen til Nettavisen at han ønsket å kopiere Ole Gunnar Solskjær med å komme innpå og score avgjørende mål. Scoringen kan fort vise seg å bli livsviktig for Norge i Nations League.

Det ligger fortsatt an til å bli en fantastisk avslutning på gruppen, da Bulgaria sikret seg ett poeng i Larnaca mot Kypros.

Det betyr at de norske herrene, til tross for uavgjort mot Slovenia, fortsatt leder gruppe C3 i Nations League før den siste og avgjørende kampen i gruppa.

Den spilles på mandag når det norske fotballandslaget møter Kypros på bortebane.

Les mer: Slik spilte Norge mot Slovenia

Megasjanse

Det var en tett og jevn start mellom Norge og Slovenia på Stadion Stozice i den slovenske hovedstaden. Hverken Norge eller Slovenia så ut til å få i gang spillet sitt i starten av oppgjøret.

Men når slovenerne først kom i gang så slet Norge med å holde følge. Slovenia holdt ballen i godt over et minutt før midtstopper Aljaz Struna fant Andraz Sporar med en lang ball.

Sigurd Rosted rakk ikke opp i duellen, og ballen havnet til slutt hos Benjamin Verbic. Den slovenske landslagskapteinen gjorde ingen feil foran mål, overlistet Rune Almenning Jarstein, og Slovenia ledet 1-0.

Norge slet med å komme til de store sjansene, og det var flere baller som suste over spissene midtveis i den første omgangen. Mohamed Elyounoussi testet keeper Vid Belec med et halvtamt skudd i det 19. minutt.

Omar Elabdellaoui må ha trodd at han gav Norge 1-1 da hans hodestøt etter halvtimen spilt overlistet keeper Belec. Kun en helt vanvittig redning på strek av Struna stoppet Olympiakos-backen fra å registrere sitt første mål for Norge.

Klareringen endte i beina på Ola Kamara, som så ut til å ha en enkel oppgave med å dytte ballen i mål, men Los Angeles Galaxy-spissen klarte, på merkelig vis, å avslutte i stolpen.

Etter situasjonen ba flere av nordmennene febrilsk om at mållinjedommeren skulle registrere at ballen hadde gått over linja.

Norge festet et lite grep om den slovenske herrene etter halvtimen spilt, og ballen falt ned til Moi i boksen få minutter. Dessverre for Norge suste Southampton-angriperens forsøk utenfor Belec' mål.

Lars Lagerbäcks menn maktet ikke å overliste Slovenia i den første omgangen, som betød at det var hjemmelaget som ledet til pause i den slovenske hovedstaden.

Det stod 1-0 til trener Igor Benedejcic' gutter da dommer Ruddy Buquet blåste av etter de første 45 minuttene.

Maars Johnsen til unnsetning

Litt som i den første omgangen slet lagene med å virkelig få grep om det offensive spillet ute på den slovenske gressmatta. Norge kom til flere halvsjanser, men fikk ikke testet keeper Belec.

Slovenerne valgte å legge seg dypere i den andre omgangen for å forsvare inn ledelsen sin, mens Norge slet med å finne veien igjennom forsvarsmuren.

I forsøk på å skape ubalanse i det slovenske laget valgte Lars Lagerbäck å kaste innpå både Martin Ødegaard og Bjørn Maars Johnsen med drøye halvtimen igjen å spille på Stadion Stozice.

Kamara ruvet høyest på en corner i det 66. minutt, men ballen skled av panna til den tidligere Stabæk- og Molde-spissen.

I det 69. minutt var nordmennene igjen farlig nære mål da Markus Henriksen forserte forbi forsvareren sin på venstrekanten, og slo lavt inn i den norske boksen. Ballen klarte, på merkelig vis, å stryke forbi alle de norske spillerne.

Ødegaard har levert to fantastiske scoringer på kort tid for Norge, og i det 71. minutt var han nære på for Norge. Keeper Belec fikk klasket ballen unna til corner.

De aller fleste i Ljubljana trodde at Slovenia hadde doblet ledelsen da Robert Beric stanget ballen i mål kvarteret før slutt. Dessverre for Slovenia hadde dommer annullert scoringen for offside.

I det 81. minutt hadde Norge på ny en stor sjanse da Henriksen fikk ballen inne i den slovenske boksen. Hull-kapteinens skudd var godt, men igjen var Belec parat.

Bjørn Maars Johnsen ville det annerledes for Norge da han steg opp på et innlegg, og stanget ballen i mål med fem minutter av ordinær tid igjen i Ljubljana.

Dermed kan Norge juble for ett poeng mot Slovenia etter å ha spilt 1-1 i den slovenske hovedstaden. Det betyr at det hele avgjøres i den siste kampen i Nations League-gruppespillet.

