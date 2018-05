Ble nedringt av agenter i vinter. Men Høgmo-løfte fikk Rekdal til å bli i FFK

Thomas Rekdal (17) måtte forsikre seg om én ting før han valgte å spille 2. divisjon denne sesongen.

WALSALL / OSLO (Nettavisen): 2001-modellen er sønn av tidligere eliteseriespiller Sindre Rekdal, nevøen til mer kjente Kjetil Rekdal, og har hatt toppfotball i blodet fra han ble født.

Derfor var det ingen selvfølge at han skulle følge FFK ned i 2. divisjon da klubben rykket ned forrige sesong. Men stortalentet valgte å bli værende.

Nå avslører han at en samtale med den nyansatte Fredrikstad-treneren Per-Mathias Høgmo ble tungen på vektskålen.

- Det jeg trengte å høre, var at jeg skulle få sjanser til å spille. Jeg måtte få en bekreftelse på det, og det fikk jeg. Nå er det bare opp til meg selv å prestere slik at jeg ikke mister plassen, sier Rekdal til Nettavisen.

- Stolt av å se ham spille

17-åringen har ikke angret, og etter de første månedene med Høgmo som sjef er Rekdal trygg på at han gjorde rett valg som ble værende i Østfold.

Den tidligere landslagssjefen har rett og slett imponert den unge FFK-spilleren.

- Jeg trengte egentlig ikke å bli så veldig overbevist av Høgmo i den samtalen, for jeg visste at han hadde kontroll på det han driver med. For å være helt ærlig, er han helt suveren kunnskapsmessig. Dessuten er han veldig rolig som type, og han er person man kan snakke med, roser Rekdal.

HÆRFØRER: Thomas Rekdal leder laget som kaptein i England.

Unggutten har levert en bunnsolid serieåpning i den hvite og røde drakten. Tidligere Fredrikstad-spiller Patrik Karoliussen, som nylig møtte gamleklubben som Asker-spiller, likte det han så av FFK-diamanten og brukte store ord etter kampen.

- Jeg blir stolt av å se ham spille, uttalte Karoliussen.

Det er 20 år siden onkel Kjetil senket Brasil i 1998-VM, og nå spiller nevøen selv med flagget på brystet i et fotballmesterskap.

Tror EM kan åpne dører

Norges G17-lag kvalifiserte seg til EM etter å blant annet ha slått ut Tyskland i eliterunden, og på engelsk jord venter tre gruppekamper mot Portugal, Sverige og Slovenia. De to beste lagene går videre.

Den første kampen endte 0-0 med Rekdal som kaptein, og unggutten gjorde etter hvert en solid opptreden for Norge. Han vet at mesterskapet er et viktig utstillingsvindu for større klubber.

- Pappa har nevnt det for meg. Gjør jeg det bra i EM, kan det åpne seg opp noen muligheter man ikke hadde fått ellers. Forhåpentligvis gjør jeg det bra, så kanskje det kommer noe spennende på bordet. Men jeg fokuserer på å spille bra og hjelpe laget, sier han.

- Voldsomt med agentpågang

Pappa Sindre Rekdal har fulgt sønnens karriere tett som både far og trener. Han tar seg også av kontakten med interesserte klubber, og telefonen hans har gått varm det siste året etter at poden begynte å levere på høyt nivå for både klubb- og landslag.

- Jeg merket det var litt påtrykk etter La Manga-turen med landslaget i vinter da han scoret to mål mot Sverige. Da ble det plutselig mer bevegelse, forteller Sindre Rekdal til Nettavisen.

Henvendelsene fra agentene kom på rekke og rad.

- Ja, voldsomt. Jeg svarte høflig at det ikke er interessant foreløpig. De jeg vil ha kontakt med, de har jeg kontakt med, for å si det sånn, forteller han.

Thomas Rekdal tar ting med ro, men innrømmer at det «er hyggelig å være ønsket».

- Landslag er en «kongemåte» å vise seg frem på hvis man har tenkt seg på reisefot, og i et EM er det nok enda flere som ser på enn vanlige landskamper, innser han.

- Er det aktuelt for deg å gå rett til utlandet, eller vil du innom Eliteserien eller Obosligaen før du drar ut?

- Det spørs litt på tilbudet, men det er absolutt mulig. Det var akkurat det Høgmo fortalte meg da han kom, han skulle hjelpe meg til å bli så god at jeg kunne dra rett ut, forteller han.

PERLE: Dette målet ble lagt merke til av agenter, mener Sindre Rekdal om sønnens prestasjon mot Sverige på La Manga i vinter.

Pappa roser Høgmo

Sindre Rekdal er trygg på at sønnen valgte rett som ble værende i Fredrikstad denne sesongen. Selv om det betyr kamparena helt nede i 2. divisjon, norsk nivå tre.

- Ja, alternativet var å være i en eliteserieklubb og spille 3. divisjon eller 4. divisjon for et andrelag, det er stort sett der rekruttlagene ligger. Sånn sett er det bedre å spille i 2. divisjon for et A-lag. Vi gjorde en vurdering på det, forteller pappa Rekdal.

- Var det interesse fra Eliteserien før vinduet stengte nå?

- Ja, det var det. Ikke noe konkret, men det var en del interesse rundt ham, det var det. Men etter en samtale med Per-Mathias var det like spennende å bli værende her. Så lenge klubben satser på ham og bruker ham, er ikke det noe stress, slår han fast.

Også han roser innflytelsen Høgmo har hatt på Fredrikstad siden han overtok jobben. Sindre Rekdal, som har en trenerrolle hos klubbens guttelag, mener det er blitt en helt annen atmosfære i og rundt Fredrikstad Fotballklubb.

- Det gikk ikke mange dagene etter han kom at det ble en voldsom positivitet igjen, ikke bare utenfra, men også blant oss rundt, røper han.

Likevel vet både han og FFK at de har den 17 år gamle Norge-juvelen på lånt tid. Uansett stresser ikke Rekdal-familien når det gjelder neste skritt. Det ligger liksom ikke i slektas natur å gjøre det. Verken i Marseille eller nå.

- Jeg har et ganske åpent sinn rundt det meste. Det å treffe riktig på neste valg er ikke så lett. Jeg har sagt det til mange, «gi meg fasiten for hvordan det er om tre år, så er valget veldig enkelt». Men sånn er det ikke. Foreløpig er det ikke noen fasit i fotball. Vi har lagt det på vent, han har heller fokus på det han bør ha fokus på, trening og kamp, sier pappa Rekdal.

PROFIL: Thomas Rekdal er blant G17-landslagets største stjerner. Her blir han intervjuet før avreise til England.

- Mål om A-landslaget

Fokus er absolutt på rett sted. Thomas Rekdal er allerede svært opptatt av kvalitet på treningsfeltet, han foretrekker frukt foran godteri og sier han aldri har smakt alkohol. Ikke har han behov for det heller.

Unggutten har satt seg et hårete mål for karrieren. Som Rekdaler flest har han tro på seg selv og det han driver med.

- Jeg har et overordnet mål om å spille for A-landslaget og komme meg til en av de store ligaene. Det er en drøm, og det øverste målet jeg har. Men det gjenstår mye jobb, innrømmer han.

Er det noe etternavnet Rekdal forplikter til, er det nettopp å gjøre den jobben.

EM fortsetter for Norge med de to siste gruppekampene mot Sverige 7. mai og Slovenia 10. mai. De to beste fra gruppespillet går til kvartfinalen. Nettavisen er på plass i England og kommer med flere rapporter fra den norske leiren.



