Boateng avslører Mourinho-samtale: - Ringte og takket nei

Den tyske stjernen forteller at Manchester United gjort alt de kunne for å hente ham i sommer.

I sommer var Bayern München-stopperen Jerome Boateng heftig koblet med en overgang til Manchester United. Den tyske klubben skulle angivelig være åpne for å selge spilleren, men han ble aldri solgt.

I et intervju med tyske Bild avslører Boateng nå at interessen fra United og manager José Mourinho var reell, men at han selv takket nei.

- Jeg ringte til Mourinho og sa at jeg var smigret over at han var interessert i å hente meg. Jeg takket ham for at han hadde jobbet så hardt for å få meg til Manchester, sier 30-åringen i intervju med Bild.

Boateng, som også ble koblet med klubber som PSG og Liverpool i sommer, sier at det ble for vanskelig å forlate Bayern München.

- Vi hadde en bra samtale og jeg forklarte hvorfor jeg ikke ville til United. Det er veldig vanskelig å forlate Bayern. Om jeg skal skifte klubb, så må alt være perfekt for at det skal være bedre enn der jeg er nå, sier han.

United-manager Mourinho var klar på at han ønsket en ny midtstopper inn porten på Old Trafford i sommer, og i tillegg til Boateng var også profiler som Toby Alderweireld (Tottenham) og Harry Maguire (Leicester) koblet med klubben.

På overgangsvinduets siste dag gikk det også rykter om at Atletico Madrids Diego Godin var aktuell for klubben. Ifølge The Mirror skal United ha hatt et privatfly klart for å fly uruguayaneren over, men partene klarte ikke å bli enige om en avtale og overgangen kollapset.

Når det gjelder Boateng har han forsøkt seg i Premier League tidligere. Tyskeren hadde i 2010/11 et mislykket opphold i Manchester City.

30-åringen står med 75 landskamper for Tyskland og har i tillegg til Bayern også spilt for klubber som Hertha Berlin og Hamburg.

