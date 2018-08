Bodø/Glimt låner ut Jens Petter Hauge

Stortalentet returnerer til Obos-ligaen.

Kun en legesjekk gjenstår før Jens Petter Hauge (18) blir AaFK-spiller.

Det bekrefter spilleren selv til Nettavisen onsdag ettermiddag.

- Hvis alt går etter planen, så spiller jeg i Aalesund frem til sesongslutt, sier Hauge til Nettavisen.

18-åringen var en viktig bidragsyter da Bodø/Glimt sikret opprykk til Eliteserien forrige sesong, men denne sesongen har det blitt lite spilletid på Hauge.

Nå håper 18-åringen som representerte Norge i G19-EM i sommer å få kunne vise seg frem i Aalesund.

- Jeg tenker at det er et fint steg for meg. Det er en klubb som hører hjemme på et høyere nivå enn førstedivisjon. Jeg har lyst til bidra på den veien de har startet, sier unggutten.

Han legger ikke skjul på at det til nå har vært en krevende sesong, men 18-åringen er tydelig på at han nå vil kjempe for spilletid i Aalesund.

- Denne sesongen her har ikke blitt helt som jeg hadde håpet, men da kan det være et fint steg å få spilletid nå resten av sesongen, sier 18-åringen.

- Det er ikke sånn at jeg blitt lovet noe spilletid. Spilletid er noe man må gjøre seg fortjent til, men det er det jeg har tenkt til å gjøre. Jeg kommer dit for å bidra mest mulig på trening og i kamp. Jeg vil spille mest mulig fordi jeg fortjener det, forklarer Hauge.

Det er ventet at låneavtalen blir bekreftet av klubbene i løpet av kvelden.

- Jeg skal gjennom en medisinsk test og så er det egentlig bare å signere, sier 18-åringen om det som gjenstår før avtalen er i boks.

Hauge er ikke den eneste spilleren som forlater Bodø/Glimt onsdag. Sogndal bekrefter nemlig onsdag ettermiddag at de har sikret seg veteranen Trond Olsen.

