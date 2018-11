Borussia Dortmunds Manuel Akanji har et skjult talent

Borussia Dortmund-spiller, Manuel Akanji, er nesten bedre i hoderegning, enn han er på fotballbanen.

23-åringen viste hvor kvikk han er i hoderegning på live TV, da han og en programleder konkurrerte i å komme først frem til riktig svar på ulike regnestykker. Spørsmålene dreide seg i all hovedsak om å løse multiplikasjonsregnestykker. Programlederen hadde kalkulator under konkurranse (se video like under).

Under det TV-programmet ble Akanji stilt flere vanskelig mattespørsmål, hvor han viste seg å kunne utføre regnestykker rasker i hodet, enn TV-verten klarte på en kalkulator.

Det første spørsmålet Akanji fikk under programmet svarte han på momentant. En kvinne i publikumet undret hva 24 ganger 75 var, noe Akanji løste på under ett sekund!

Det andre spørsmålet kvinnen stilte var hakket vanskeligere, men fortsatt en smal sak for mattegeniet. Han brukte cirka tre sekunder på å regne ut svaret på 33 ganger 97.

Video av Akanji som løser spørsmålene ligger lenger ned i artikkelen.

Akanji spiller midtstopper på Borussia Dortmund og har levert en god forestilling for den tyske klubben i høst.

Det gulkledde laget leder Bundesliga for øyeblikket med 27 poeng på elleve kamper, fem poeng foran Borussia Mönchengladbach på 2.-plass. Bayern München ligger på en 5.-plass i serien, sju poeng bak Dortmund.

Manuel Akanji: good at football, even better at maths!



The @BVB defender stuns a TV audience by doing multiplication faster than a calculator. 🤓🧮pic.twitter.com/cnpeV53IKQ — DW Sports (@dw_sports) November 13, 2018

