Bournemouth til kvartfinale på bekostning av Norwich

Misbrukte sjanser ble skjebnesvangre for Alexander Tettey og co.

BOURNEMOUTH - NORWICH 2-1:

Manager Eddie Howe og Bournemouth har hatt en framgangsrik høst. Nå er klubben også videre til kvartfinale i den engelske ligacupen.

Bournemouth-profilen Joshua King var fortsatt ikke spilleklar etter skaden sin, men Alexander Tettey spilte hele oppgjøret for Norwich.

Hjemmelagets første mål var det fotrappe Junior Stanislas som sto for seks minutter før pausen.

En sterk enkeltmannsprestasjon fra kantspilleren, med overstegsfinter og et påfølgende prikkskudd opp i lengste hjørne, ble altfor mye å håndtere for Norwichs defensive spillere.

I motsatt ende fulgte både en kjempesjanse aleine med keeper og et Norwich-treff på innsiden av Bournmouths ene målstolpe like etterpå. Den tyske spissen Dennis Srbeny var mannen som misbrukte begge mulighetene.

Etter sidebyttet så det en kort stund ut til at Norwich endelig ville slå tilbake. Onel Hernández, en annen av kanarifuglenes tyske spillere, skjøt inn 1-1 i 70. spilleminutt.

Det skulle likevel bli en kortvarig opptur. Midtstopper Steve Cook ordnet 2-1 for Bournmouth på et hjørnespark, bare to minutter etter utligningen.

Helt på tampen burde Norwich-innbytter Jordan Rhodes ha utlignet, men spissen nikket utenfor fra god posisjon, selv om markeringen var fraværende godt inne i vertenes felt.

Dermed blir det Joshua Kings Premier League-mannskap som spiller kvartfinale i ligacupen. Det gjør laget fra sørkysten for tredje gang i historien. Også i 2014-2015 og forrige sesong var The Cherries blant de åtte siste lagene i turneringen.

