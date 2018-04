Brann knuste Stabæk og inntok toppen av tabellen

Vadim Demidov raste etter at Stabæk ble rundspilt av Brann de første 45 minuttene.

BRANN - STABÆK 3-0:

BERGEN/OSLO (Nettavisen): Brann har hatt en strålende start på sesongen, og sto med ti poeng på fire kamper før møtet med ungguttene fra Stabæk i Bergen på lørdag.

Og Stabæk, på sin side ikke hadde vunnet en eneste kamp hittil i sesongen, fikk det akkurat så vanskelig som mange hadde trodd på forhånd.

Brann vant kampen 3-0, etter å ha ledet med to mål ved pause, og inntar dermed tabelltoppen i Eliteserien med 13 av 15 mulige poeng. Det plager tidligere Brann-kaptein, og nå Stabæk-midtstopper, Vadim Demidov ettertrykkelig.

- Så j... dårlig at det nesten er pinlig

- Vi må jo for faen gå i duellene. Vi er som noen jævla smågutter. Det funker ikke. Det er ikke juniorfotball lenger. Og vi har mulighetene våre, men vi er ikke på tå hev, var den klare meldingen fra Stabæks 31-åring overfor Eurosport ved pause.

- Jeg vet ikke om det er på grunn av cupkampen som var på 120 (minutter) sist, men nei – det er så jævlig dårlig at det er nesten pinlig, fortsatte Demidov.

Stabæk måtte som kjent ha ekstraomganger for å slå 3.-divisjonslaget Ullern i cupen på onsdag, og det var kanskje den ekstra spillemengden som satt i beina på bæringene.

Gilli-perle

Kampens første sjanse kom allerede etter seks minutter da Steffen Lie Skålevik kriget seg forbi Andreas Hanche-Olsen og fyrte av skudd rett på Mande Sayouba fra skrått hold.

Bare fem minutter senere sørget imidlertid Rólantsson for 1-0 da han dro seg forbi en mann og sendte ballen knallhardt i mål langs bakken fra 18 meter.

Bæringene var nære utligning etter 17 minutter spilt da Ohi Omojiuanfo dro seg forbi målscorer Wormgoor og sendte ballen, via nederlenderens fot, centimeter over tverrliggeren.

Etter en knapp halvtime spilt var det likevel Brann som holdt på å score. Et strålende oppspill på Kristoffer Barmen fra Wormgoor ble stusset videre til Ludcinio Marengo. Han la inn til Lie Skålevik som var centimetrene fra å heade ballen bak Sayouba.

Minutter før pause satt den imidlertid – igjen – for Brann. Wormgoor stusset et Marengo-innlegg i en bue over Sayouba i mål og scoret med det sitt tredje mål for sesongen.

Innbytter punkterer

Det burde imidlertid stått 3-0 etter 53 minutter spilt. Helt upresset fikk Lie Skålevik all verdens med tid fra ti meter, men avslutningen hans ble altfor svak for å overliste Sayouba.

Etter en knapp time spilt vartet Samuel Rael Rahin-Radlinger opp med en kjemperedning da han på akrobatisk vis stoppet Ohis avslutning fra ti meter.

ÅPNET MÅLKONTOEN: Gilli Rólantsson Sørensen jubler etter sin scoring etter drøye ti minutter mot Stabæk.

Kvarteret før slutt punkterte Orry Larsen kampen da han headet inn et Koomson-innlegg etter hjørnespark.

Stabæk-spillerne slapp imidlertid billig unna. Etter 83 minutter spilt resulterte en trippelsjanse – signert Deyver Vega, Sivert Heltne Nilsen, og Marengo – i to tverrliggerskudd og en retur like til side for mål.

Tabelltopp

Med fire seirer på fem kamper inntar Brann tabelltoppen – enn så lenge – før de øvrige topplagene skal i aksjon søndag. Førsteplassen kan imidlertid gjenvinnes allerede onsdag, når hengekampen mot Ranheim avvikles.

Stabæk står fremdeles uten seier så langt i 2018. Etter fem kamper spilt står Toni Ordinas' menn med tre uavgjort og to tap. Også de skal i aksjon onsdag, når Start kommer på besøk.

