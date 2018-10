Det koker på sosiale medier etter at LSK-fansen tok med banner på Brann stadion

Uavgjort mellom Brann og Lillestrøm.

BRANN - LILLESTRØM: 1-1

Brann ble gitt en gavepakke av Sandfjord søndag ettermiddag, da tabelljumboen holdt til uavgjort mot Rosenborg på Lerkendal. For å ta to poeng innpå serielederen måtte det bergenske laget vinne over Lillestrøm på Brann stadion.

Brann tok ledelsen mot Lillestrøm etter en drøy time søndag kveld, på Brann stadion. Ledelsen skulle dog ikke vare lenge, da Kristoffer Ødemarksbakken utlignet 15 minutter før slutt for bortelaget.

Dermed endte det med poengdeling mellom lagene på Brann stadion. Hjemmelaget klarte med andre ord ikke å ta vare på den gylne muligheten, til å ta innpå Rosenborg i ligaen. Bergenslaget ligger fortsatt fire poeng bak trønderlaget.

Lillestrøm på sin side beveget seg fra 14.- til 13.-plass i Eliteserien og er dermed over play-off-plassen på tabellen.

LSK-fansen med banner

Det kokte på sosiale medier under Brann-kampen, da LSK-fansen hadde tatt med et banner på Brann stadion, hvor det stod «Mind the gap». Et uttrykk som gjerne brukes ved avganger på tog-, eller T-bane-stasjoner.

Flere brukere på Twitter reagerer kraftig på banneret, da de forbandt det med Brann-supporteren som måtte amputere sin venstre fot, for en drøy måned siden, etter å ha havnet under en T-banevogn, ved Nationaltheatret. Ulykken skjedde før Brann skulle møte Vålerenga i Oslo.

Logoen som brukes på banneret kan også forbinde med undergrunnsbane-logoene som brukes i London.

Eurosport-reporter, Jonas Bergh-Johnsen, spurte LSK-kaptein Frode Kippe og trener Jörgen Lennartsson om banneret etter oppgjøret, men de valgte begge å ta avstand fra situasjonen og ville heller fokusere på søndagens kamp.

- Det har jeg ikke tenkt på. Det er tragisk hele greia, jeg har ikke tenkt noe over det, sa Frode Kippe etter kampen.

Som tidligere nevnt har flere personer reagert på banneret og skrevet om det på nettstedet, Twitter. Tidligere TV 2-journalist, Davy Wathne, er en av de som har reagert sterkest.

Tar for gitt at @LillestromSK sørger for å identifisere de ansvarlige og sørge for at de aldri mer slipper inn på en fotballbane. Så pass indre justis må det være blant supportere at gjerningspersonene straffes nådeløst. Hvis ikke, er det vi driver med uten mening og innhold. — Davy Wathne (@DavyWathne) October 7, 2018

Kvalmende. Hinsides. Umenneskelig. Hvis det er budskapet, regner jeg med at personene bak aldri mer slipper inn på en norsk fotballarena. https://t.co/grA4QwBUwK — Davy Wathne (@DavyWathne) October 7, 2018

Kanarifansen har altså et banner med "mind the gap". Stikk mot Brannsupporteren som skadet seg i Oslo. For noe lavmål. Håper dere er flaue @LillestromSK #esnball pic.twitter.com/whnTjBh79C — Gjert Moldestad (@gjertm) October 7, 2018

Synes dagens supportere er plattere og mindre «smarte» og humoristiske i tifoen sin.. 2 eksempler er alle bannerne mot Sarr før han var dømt og nå denne usmakelige idiotiske mind the gap til Brannsupporteren fra LSK gjengen.. — morten fossli (@MortenFossli) October 7, 2018

Var det et "Mind the gap" banner fra Lillestrømsupporterne der? Fysj. — Kristian Aass (@KristianAass) October 7, 2018

LSK er søppel. Dette banneret mot den skadde brann supporteren som falt i t- banesporet på Nathionalteateret hvor det står mind the gap er bare hårreisende 😡😡😡 https://t.co/EgCL586lCJ — Lisa Davidsen (@Lisatd84) October 7, 2018

Tilreisende kanarifans med "Mind the gap"-banner på Brann stadion. Naturlig nok ikke spesielt populært i Bataljonen. — Jonas Bergh-Johnsen (@ESNJonas) October 7, 2018

Lavmål fra kanaris. Banner med «Mind the Gap». Er@det@mulig å være mer patetisk??? — Ove Kvalheim (@Knottebass) October 7, 2018

LSK med Mind the Gap banner.

Pinlig nivå.. — Sebastian Bolstad (@SebBols) October 7, 2018

Trodde Vikingtapet på stadion var det verste idag helt til jeg hørte om LSK fansen med banneret: "Mind the gap". Står du for noe sånt så bør du bli utestengt fra fotballkamper på livstid. Forventer oppfølging og straff. — Stian Nag (@Satisfunk) October 7, 2018

Det har vært et stor fokus på bannere som er tatt med av fans på stadioner i Eliteseriekamper denne sesongen. I flere situasjoner har det omhandlet fans som har tatt med seg bannere på hjemme- eller bortekamper mot Molde.

Forrige serierunde ble Rosenborg-fans nektet å ta med et voldtekts-forebyggende banner på Aker stadion.

- Saft suse for et mål

Første omgang var preget av mange Brann-spillere som var klar over alvorets stund. Brann kom til flere målsjanser, men klarte ikke å få noen skudd på mål.

Brann tok raskt styringen i andre omgang. Etter 64 spilte minutter skulle hjemmelaget endelig få uttelling, etter å ha presset Lillestrøm tilbake i banen over en lenger periode. Gilbert Koomson fant medspiller, Tajio teniste inne i feltet med et lavt innlegg, som høyrebacken nærmest lobbet i lengste hjørne.

- Saft suse for et mål, utbrøt Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre, fra kommentatorboksen.

Likevel ville det seg ikke for Brann. Innbytter Kristoffer Ødemarksbakken tok vare på sjansen i feltet på en dødball og sikret et livsviktig poeng for LSK med drøye ti minutter igjen av kampen.

Brann hadde sjansen til å knappe innpå Rosenborg også i forrige serierunde da trønderne tapte mot Molde, men heller ikke da klarte Lars Arne Nilsens menn å ta vare på gavepakken. Brann tapte 1-2 mot Tromsø.

Rosenborg tabbet seg ut

Rosenborg hadde en fantastisk sjanse til å dra ytterligere ifra Brann på tabellen, før kampen dere mot Lillestrøm søndag kveld. RBK møtte nemlig tabelljumbo, Sandefjord, på Lerkendal. Til hjemmefansens frustrasjon tok Sandefjord ledelsen i første omgang.

Alexander Søderlund reduserte for RBK på straffe i andre omgang, men serielederne klarte ikke å ta tre poeng hjemme mot Sandefjord.

