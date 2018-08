Brann sikret fortsatt tabelltopp med sterk seier

Slo Sarpsborg 08 2-0 hjemme i Bergen.

BRANN - SARPSBORG 08 2-0:

Brann fortsetter å trone øverst på eliteserietabellen, etter 2-0-seieren over Sarpsborg 08 i Bergen på søndag.

Bergensernes andre mål ble satt inn av Steffen Lie Skålevik, som lenge var ryktet tilbake til gamleklubben Start i løpet av sommerens overgangsvindu.

- Vil oppleve seriegull som spiller

Men selv om Brann forsterket angrepet med Daouda Bamba fra Kristiansund, valgte 25-åringen å bli værende i Bergen og kjempe om seriegull, selv om han overfor Bergens Tidende innrømte at det var et vanskelig valg.

- Jeg trodde kanskje Brann ville selge meg for å få penger, og jeg måtte i tenkeboksen. Men jeg ville ikke forlate Brann i den situasjonen vi er i nå, sa han tidligere denne uken til avisen.

- Jeg var på Stadion som tilskuer da vi vant gull i 2007. Nå vil jeg oppleve det samme som spiller, la han til.

Og søndag takket han altså for tilliten med å være med og sikre fortsatt tabelltopp for Brann i møtet med østfoldingene.

Tidlig scoring

Allerede etter tre minutter kom et skremmeskudd fra vertene, da Gilbert Koomson ble spilt alene gjennom mot 08-keeper Aleksandr Vasyutin. Ghaneseren var imidlertid litt ubesluttsom, og Jon-Helge Tveita fikk avverget faren med en strålende takling som bakerste mann.

Men to minutter senere var hjemmelaget i føringen, og det var et langt innkast som var angrepsvåpenet.

Sarpingene fikk ikke klarert kastet fra Gilli Rolantsson skikkelig, og kaptein Vito Wormgoor dro nytte av situasjonen. Han sto med ryggen mot mål, men vendte opp på herlig vis og satte ballen i lengste hjørne med en god avslutning.

Gulloppskrift: Lange kast

Vertene fortsatte å styre kampen, uten at første omgang resulterte i et fyrverkeri av et spill. Likevel var ledelsen ved pause fortjent, og tidlig i andre omgang fikk Brann en ny, fortjent scoring - også denne gangen på et langt innkast.

Denne gangen kom kastet fra Taijo Teniste på høyresiden, og målscorer Wormgoor fikk et hode på ballen. Den stusset han videre til Steffen Lie Skålevik, som var nådeløs og dunket inn 2-0-scoringen.

Det smakte garantert godt for 25-åringen, som vil få sterk konkurranse fra Bamba om spissplassen i trener Lars Arne Nilsens 4-3-3-formasjon.

Tre nysigneringer på banen

For Brann har handlet mye i sommerens overgangsvindu, og søndag var Thomas Grøgaard på plass fra start på venstrebackplass.

Med 20 minutter igjen å spille kom også to andre nysigneringer, Ruben Yttergård Jenssen og nevnte Daouda Bamba, inn på banen, da de erstattet henholdsvis Peter Orry Larsen og målscorer Lie Skålevik.

Sarpsborg, som på sin side har et hektisk kampprogram med Europa League-playoff mot israelske Maccabi Tel Aviv allerede førstkommende torsdag, var aldri nær noen spenning i kampen.

Brann topper dermed fortsatt tabellen i Eliteserien, poenget foran Rosenborg som tok tre poeng mot Kristiansund på søndag.

