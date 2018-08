Brann slo tilbake etter turbulent uke

Brann tilbake på tabelltopp etter seier mot Start.

BRANN - START 4-1:

Det har stormet rundt Brann den siste tiden etter at klubben til manges forundring solgte Sivert Heltne Nilsen til danske Horsens forrige uke.

Savnet av midtbanekrigeren var imidlertid ikke synlig da Brann vant overbevisende 4-1 mot Start på Brann Stadion mandag kveld.

- Det har vært en litt tøff uke. Det er en fantastisk gruppe. De har jobbet steinhardt denne uken her også. Vi har virkelig prøvd å få satt et litt nytt lag, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til MAX etter kampen.

Han legger ikke skjul på at det var viktig for laget å levere etter den turbulente uken som har vært.

- Det var en ekstremt viktig kamp for oss. Det å vinne i dag gir oss litt ro. At det koker litt i Bergen er sånn det skal være. Er vi i toppen så blir det diskusjoner rundt alt vi gjør. Det må vi på en måte tåle, så må vi gå greie å gå inn i boblen, gå i garderoben, trene og stenge ting ute. Det er det jeg kanskje er mest glad for i dag, at guttene har klart å stenge alt ute og at vi vinner 4-1, forklarer Nilsen.

Bergenserne leverte en spesielt imponerende førsteomgang hvor Fredrik Haugen og Amer Ordagic scoret hvert sitt mål. Kevin Kabran utlignet for Start i begynnelsen av andreomgangen, men Brann vant til slutt fortjent 4-1 etter at både Gilbert Koomson og Ludcinio Marengo scoret like før slutt.

- Jeg synes vi har en veldig god førsteomgang. Det er skikkelig trykk i oss når vi leder 2-0. Vi blir litt seine i starten av andreomgang når de får 2-1. Da ser vi ikke så veldig bra ut, oppsummerer Brann-treneren. Nilsen var imidlertid lettet over å se eget lag score et par mål mot slutten av kampen.

For Både Ordagic og Koomsons del var mandagens scoringer deres første i Brann-trøya.

- Det var en spesiell følelse å score. Det er den første kampen jeg spiller på hjemmebane og jeg er veldig fornøyd med at jeg scoret, sier Ordagic til MAX etter kampen.

Også lagkamerat Koomson gledet seg over sin første scoring som han innrømmer at han trodde skulle komme mye tidligere i sesongen.

- Jeg tenkte at jeg kom til å score tidligere, men jeg har aldri gitt opp. Fansen min har meldt at jeg kom til å score i dag. Jeg gjorde dette for fansen min, sier Koomson til MAX.

Start-trener Kjetil Rekdal erkjenner at bergenserne vant kampen fortjent.

- Brann hadde nok flest sjanser. Det er perioder der vi har mulighet til å få mer ut av det. Vi har sjansen til å lage 1-1 og det må man gjøre når man møter topplag på bortebane. Det gjorde vi ikke, og så ble det 2-0 i stedet, sier Rekdal til MAX.

- Brann er et godt lag. Vi kommer hit og er underlegne på en del ting, men vi har en periode som vi må gjøre bedre, forteller Rekdal før han ramser opp feilene eget lag gjorde i forbindelse med Branns fire mål.

Med tre poeng mot Start er Brann tilbake på tabelltoppen - to poeng foran Rosenborg.

Drømmestart av Brann

Det var ikke spilt mer enn tre minutter før Brann fikk frispark i en farlig posisjon utenfor gjestenes sekstenmeter. Fredrik Haugen tok vare på sjansen og sendte Brann opp i en tidlig ledelse med en strålende skudd.

SCORET: Fredrik Haugen ga Brann en tidlig ledelse mot Start da han scoret på frispark.

Samme mann var nær med å doble hjemmelagets ledelse kun tre minutter senere med et skuddforsøk fra cirka 16 meter, men denne gangen gikk ballen i tverrliggeren.

Etter en god start fra Brann våknet gjestene fra Kristiansand noe mer utover i kampen, men det ble bare nesten for Kjetil Rekdals menn i førsteomgangen.

I stedet var det Brann som igjen skulle finne veien til mål før pause. Etter 31 minutte snappet Amer Ordagic opp ballen inne i sekstenmeteren før han banket inn 2-0 for bergenserne. Ordagic ble noe overraskende valgt til fordel for Peter Orry Larsen på Branns nykomponerte midtbane, men bosnieren tok vare på sjansen og kunne juble for sin første scoring for klubben fra Bergen mandag kveld.

Start reduserte

Bergenserne fortsatte å lage trøbbel for gjestene også mot slutten av førsteomgangen. Brann-kaptein Vito Wormgoor var blant annet svært nær scoring like før pause med først et skudd som endte opp i tverrliggeren, før han minuttet senere headet like utenfor.

Ved pause stod det imidlertid fortsatt 2-0 til Brann som imponerte i de første 45 minuttene.

Start hadde derimot ingen grunn til å være fornøyde etter en skuffende førsteomgang, men Rekdals menn hevet seg etter hvilen.

Etter 59 minutter tente Kevin Kabran håpet for sørlendingene da han banket ballen i mål fra cirka 16 meter.

REDUSERTE: Kevin Kabran reduserte for Start mot Brann.

Gjestene forsøkte å legge et press på Brann utover omgangen, men etter en litt sløv start hjemmelaget virket bergenserne etterhvert å ha ganske god kontroll på kampen.

Fem minutter før slutt la også Gilbert Koomson på til 3-1 for Brann da han stanget inn et frispark fra lagkamerat Haugen. Men hjemmelaget ga seg ikke med det. På overtid forsøkte innbytter Marengo seg med et langskudd som gikk i mål etter en svak innsats av Start-keeper Jonas Deumeland.

Brann vant dermed til slutt fortjent 4-1 og er nå igjen forbi Rosenborg på tabellen.

