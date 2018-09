Brann snublet mot bunnlaget

Sandefjord sjokkerte bergenserne med ti minutter igjen av kampen, men Steffen Lie Skålevik reddet uavgjort.

BRANN - SADEFJORD 1-1:

BRANN STADION (Nettavisen): Viktige poeng gikk tapt for Brann da Sandefjord fikk karret med seg et uavgjort fra Brann Stadion søndag kveld.

Til tross for Brann-dominans var det Sandefjords Håvard Storbæk i det 80. minutt som scoret kampens første mål.

- For et slag midt i trynet for Lars Arne Nilsen og hans Brann, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studio da gjestene scoret.

Gleden var imidlertid kortvarig da innbytter Steffen Lie Skålevik utlignet seks minutter senere.

Sjansefattig

Kampens første mulighet kom ved Brann-frispark fra 19 meters hold. Fredrik Haugens skuddforsøk gikk imidlertid en drøy meter over mål.

Og så var det Fitim Azemis tur til å forsøke seg fra distanse på motsatt halvdel. Sandefjord-spissen skrudde ballen like utenfor Brann-målet fra 18 meter.

Deretter var det Yttergård Jenssen som forsøkte seg på ti meter. Nordlendingen dro seg forbi to Sandefjord-forsvarere, før han sendte ballen knallhardt mot nærmeste stolperot. Eirik Holmen Johansen var med på notene, og reddet til corner.

Minutter før pause kunne det ha stått 1-0 til Brann, men Gilbert Koomson fikk for lite tid med ballen da han skrudde ballen like utenfor nærmeste kryss på åpent mål og en utspilt Sandefjord-keeper.

To mål på seks minutter

Etter 66 minutter spilt kom Daouda Bamba nære. Fra skrått hold innenfor 16-meteren forsøkte han seg med en frekk lobb over Holmen Johansen og inn i nærmeste hjørne, men forsøket gikk centimeterne utenfor stolpen.

Bare minuttet etter kom Kristoffer Barmen nære da han tvingte Sandefjord-keeperen ut i full strekk med et lurt skudd fra 14 meter.

Etter nesten ingen sjanser fra Sandefjord gjennom hele kampen, dukket Storbøk opp på dødball og headet inn ballen fra tre meter bak en sjanseløs Markus Olsen Pettersen.

Minutter senere kom utligningen.

Det var nemlig innbytterne som skulle skape vanskeligheter for de besøkende. Fire minutter før slutt satte Skålevik inn returen etter at Holmen Johansen hadde reddet Azar Karadas' heading.

Viktige poeng gikk tapt

Dermed forblir Brann på andreplass på tabellen, mens tittelrival Rosenborg kan øke forspranget når de tar imot Sarpsborg i hovedkampen søndag kveld.

Mandag om en drøy uke reiser Brann til Tromsø, mens tabelljumbo Sandefjord tar imot Odd på hjemmebane neste lørdag.

