Brann-treneren innrømmer misnøye med sønnens overgang

Brann er fortsatt sparsommelig med opplysningene om salget av Sivert Heltne Nilsen, men trener Lars Arne Nilsen røpet noen nye detaljer mandag kveld.

I et intervju med MAX i forbindelse med mandagens Eliteserie-oppgjør mellom Brann og Start avslørte Nilsen at klubben forhandlet med sønnen Sivert Heltne Nilsen før han signerte for danske Horsens forrige uke.

- Jeg tror ikke jeg skal si så mye om forhandlinger og hva som foregikk der. Det var ikke jeg så innblandet i, men det er ikke bra for oss å miste ham, sier Nilsen til MAX

Les også: Brann slo tilbake etter turbulent uke

Brann-treneren legger nemlig liten skjul på at han helst skulle beholdt sønnen i Brann og Bergen denne høsten.

- Det er ikke bra for oss å miste ham. Det er ingen tvil om det. Jeg savner ham selvfølgelig på trening og på kamp. Det har vi vært ganske tydelig på til gutta, administrasjonen og til Sivert selv at jeg gjerne skulle hatt han her, men sånn er det, han er borte, forteller Nilsen.

- Hva tenker du om timingen?

- Det er ikke bra for oss i det hele tatt, men det er rett og slett en forhandlingssak. Vi greide ikke å signere ham. Så enkelt er det, avslører Nilsen.

- Sikkert mange ting vi kunne gjort annerledes



Flere detaljer ønsker han imidlertid ikke å komme med.

Han erkjenner riktignok at Brann kunne ha håndtert kommunikasjonen rundt overgangen på en bedre måte.

- Det er sikkert mange ting vi kunne gjort annerledes, men jeg føler at jeg skal holde meg litt lavt i og med at jeg sitter i en dobbeltrolle som trener og far. Jeg valgte å ikke si så mye. Sånn er det. Jeg savner ham, men han er vekke og vi har en ide om vi skal løse det. Det tror jeg kan gå veldig bra, sier Brann-treneren som mandag kveld kunne glede seg over 4-1-seier over Start.

TAUS SPORTSSJEF: Rune Soltvedt (t.v.) vil fortsatt si lite om overgangen til Sivert Heltne Nilsen.

Taus Soltvedt



Etter kampen fikk sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, spørsmål om de nevnte forhandlingene med Sivert Heltne Nilsen, men Brann-sjefen valgte som tidligere å ikke svare på spørsmålene om overgangen.

- Jeg kommer ikke til å si noe om det. Nå har vi fokus på de som er her. For oss er det historie nå. Det er viktig å ha fokus. Vi har mange gode spillere igjen her, som vi så i dag, sier Soltvedt til MAX.

Han ville heller ikke avsløre noe spesielt om mulige forsterkninger, men forteller at klubben jobber med å få på plass nye spillere.

- Vi jobber for det. Vi har en målsetting å komme styrket ut av ethvert overgangsvindu. Vi har fremdeles den målsettingen. Jonas (Grønner) og Sivert er vekke, og så får vi se hva vi kan få inn, forteller Soltvedt.

Med seier mot Start mandag kveld tok Brann tilbake tabelltoppen i Eliteserien.

Mest sett siste uken