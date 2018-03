Børs: Slik spilte Norge mot Albania

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne.

ALBANIA - NORGE 0-1:

Norge vant til slutt fullt fortjent 1-0 borte mot Albania mandag kveld. Debutant Sigurd Rosted ble matchvinner med sin scoring i andre omgang.

Lars Lagerbäck virker å ha fått skikk på det norske landslaget. Norge var det beste laget fra start til slutt og skapte flere store sjanser.

Dermed har landslaget gjort en glimrende samling og levert to av to seire.

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes prestasjoner i mandagens landskamp:

ØRJAN NYLAND - 5:

Fikk sjansen til å vise seg frem da Rune Jarstein ble hvilt, men fikk lenge en rolig kamp på Elbasan Arena utenfor Tirana. Var omtrent ikke nær ballen, et godt tegn for det norske forsvarsspillet.



JONAS SVENSSON - 6:

Fikk ristet av seg skaden som holdt ham borte fra forrige landskamp, og Svensson virker bankers på Norges høyreback for øyeblikket. Nær målgivende rett før pause da han fant Maars Johnsen foran mål med et bra innlegg. Leverte en bunnsolid omgang før han ble hvilt i andre omgang.



KRISTOFFER AJER - 6:

Den storvokste 19-åringen startet mandag sin andre landskamp på rad, og Celtic-proffen leverte nok en god forestilling. Hvis man ser bort fra den ene situasjonen der han regelrett bommet på ballen da han skulle klarere en corner i andre omgang, spilte han en god kamp i Norges midtforsvar.



HÅVARD NORDTVEIT - 5:

Nordtveit sliter benken i Hoffenheim, men fikk sjansen fra start sammen med Ajer i mandagens kamp. Bidro til at Norge slapp til lite foran eget mål, men sovnet i markeringsspillet da Albania var nær scoring på corner ti minutter ut i andre omgang. Ellers solid og trygg i det han foretok seg.



BIRGER MELING - 7:

Rosenborg-backen fikk mot Albania fornyet tillit på Norges venstreback. Kunne fått en assist da han spilte frem Moi Elyounoussi i første omgang, og nær ved å havne på scoringslisten etter pause da han headet en retur rett utenfor. God landskamp av Meling.



MOHAMED ELYOUNOUSSI - 6:

Basel-proffen er et av de sikreste kortene i Lagerbäcks ellever, og startet så klart mot Albania mandag. Nær ved å havne på scoringsliten etter en halvtime da han ble spilt frem av Meling i boksen, men avslutningen gikk rett på keeper. Kunne fått assist da han fant fetter Tarik med en fin stikker etter pause. Bevegelig, ballsikker og vanskelig å spille mot. Slo corneren som ga Norge 1-0, burde ha scoret eller gitt ballen til en lagkamerat på blankt mål da han kom alene med keeper rett før slutt.



MARKUS HENRIKSEN - 6:

Lagerbäck virker å ha sans for Hull-spilleren, og Henriksen fikk fornyet tillit sentralt på midten for Norge. La som vanlig ned mange meter, og den rutinerte landslagsmannen spilte klokt gjennom hele kampen. God kamp av Hull-proffen.



STEFAN JOHANSEN - 5:

Norges kaptein fikk starte kampen sentralt på midten, etter å ha løst en kantrolle forrige kamp, og Fulham-proffen klarte seg fint. Valgte imidlertid noen litt for vanskelige løsninger med ball, og kan tjene på å gjøre ting enklere. Byttet ut et kvarter før slutt til fordel for Ole Selnæs.



MARTIN ØDEGAARD - 6:

Fikk starte på Norges høyreside i 4-4-2, og leverte en bra landskamp. Har tatt tydelige steg defensivt, noe som sikkert vil glede Lagerbäck. Flere fine initiativ med ballen, og krydrer spillet med lekre detaljer. Ble tatt av banen det siste kvarteret til fordel for mer defensivt anlagte Iver Fossum.



TARIK ELYOUNOUSSI - 6:

Erstattet tremålsscorer Ola Kamara fra forrige kamp, og Elyounoussi kunne åpnet kampen med en målgivende pasning da han etter to minutter stjal ballen fra en forsvarer og spilte fri Maars Johnsen, som bommet. Nær scoring rett etter pause da han løp seg fri etter en flikk fra Stefan Johansen, men avslutningen ble blokkert. Kom enda nærmere da han fikk ballen fra fetter Moi og kom alene med keeper ti minutter etter pause, men keeper reddet.



BJØRN MAARS JOHNSEN - 7 - NORGES BESTE:

Nederland-proffen kunne havnet på scoringslisten da han ble spilt frem av Tarik Elyounoussi etter to minutter, men avslutningen gikk rett utenfor. Kunne også scoret på retur rett før slutt, men fikk for dårlig tid. Ikke like overlegen i lufta som mot Australia, men gjorde igjen livet vanskelig for motstandernes midtstoppere. Jobbet på hver ball og la ned en stor innsats på topp. Blitt et glitrnede oppspillspunkt. God kamp!



Innbyttere:

OMAR ELABDELLAOUI (inn i det 45. minutt for Svensson) - 5:

Fikk spille andre omgang på Norges høyreback. Fant Maars Johnsen med et fint innlegg et kvarter inn i omgangen, men spissen headet utenfor. Fine offensive initiativ.

SIGURD ROSTED (inn i det 63. minutt for Nordtveit) - ikke vurdert:

Belgia-proffen fikk spille den siste halvtimen i Norges midtforsvar og gjorde dermed sin debut på det norske A-landslaget. Og for en debut! Steg til værs 20 minutter før slutt og headet Norge i ledelsen på glimrende vis.

IVER FOSSUM (inn i det 73. minutt for Ødegaard) - ikke vurdert.

Fikk spillet det siste drøye kvarter for Norge.

OLE SELNÆS (inn i det 77. minutt for Johansen) - ikke vurdert.

Ble byttet inn det siste kvarteret da kaptein Stefan Johansen gikk ut. Spilte fri Moi Elyounoussi med en flott stikker rett før slutt.

MATS MØLLER DÆHLI (inn i det 93. minutt for M. Elyounoussi) - ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert.



Vurdert av Egil Sande og Martin Busk.



