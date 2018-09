Børs: Slik spilte Norge mot Bulgaria

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne.

BULGARIA - NORGE 1-0

VASIL LEVSKI STADION (Nettavisen): Norge tapte 0-1 mot Bulgaria i søndagens Nations League-kamp på Vasil Levski stadion i Sofia.

Under følger Nettavisens spillerbørs.

RUNE ALMENNING JARSTEIN - 5:

Den norske målvakten hadde i utgangspunktet en rolig kveld på jobben, men Bulgaria viste seg frem som dødelig effektive med scoring på deres første sjanse i andreomgangen. Jarstein var imidlertid sjanseløs på avslutningen til Vasilev.



OMAR ELABDELLAOUI - 5:

Jonas Svensson fikk flere muligheter på høyrebackposisjonen til Norge, men nå virker det som Elabdellaoui er Lagerbäcks førstevalg. Mot Bulgaria fremstod Olympiakos-backen trygg på en kveld der det norske forsvaret lenge viste seg frem som godt organisert og solid.



HÅVARD NORDTVEIT - 4:

Virket lenge å stort sett ha veldig god kontroll de gangene Bulgaria gikk i angrep før pause, men i andreomgangen ble han for passiv da Vasilev gikk til værs inne i feltet og sendte Bulgaria opp i ledelsen. Ble etter hvert også litt rufs med pasningsfeil og ble til slutt utvist like før slutt.



KRISTOFFER AJER - 5:

Norge har aldri tapt med Ajer på banen, men søndag ødela Bulgaria den statistikken. Ajer fremstår likevel som Norges klare førstevalg i midtforsvaret på en skuffende norsk kveld.



BIRGER MELING - 6 Norges beste:

Markerte seg med fine offensive bidrag på venstresiden. Kombinerte flere ganger godt med Joshua King og serverte Maars Johnsen en gigantisk mulighet i starten av oppgjøret. Tok hele tiden initiativ fremover på banen. Er også del av en forsvarsfirer som lenge virket å ha kontroll, men slapp til et par sjanser fra venstresiden i andreomgang.



MOHAMED ELYOUNOUSSI - 5:

Var lenge anonym mot bulgarerne, men våknet noe mot slutten av førsteomgangen. Bidro blant annet med et godt innlegg fra venstrekanten da Johansen kom til en fin sjanse. Var også dyktig da han spilte fri Maars Johnsen på en kontring mot slutten av omgangen. Men det ble med det og vi forventer mer av Premier League-proffen.



SANDER BERGE - 5:

Kjempet hardt sammen med Henriksen på midtbanen. Hadde et stygt balltap før pause, men gjør alt i alt en grei defensiv jobb på midten. Han skal imidlertid være i stand til å bidra enda mer offensivt.



MARKUS HENRIKSEN - 5:

Det stod heller ikke på arbeidsinnsatsen for Henriksens del i Sofia søndag kveld. I likhet med Berge jobbet han knallhardt på den sentrale midtbanen og bidro til at bulgarerne klarte å spille seg til få sjanser. Var imidlertid anonym fremover på banen.



STEFAN JOHANSEN - 4:

Var kampens store spiller med to scoringer da Norge slo Kypros i hjemmekampen på Ullevaal tidligere i uken. Ble langt mer anonym i Bulgaria. Kom til en brukbar mulighet i førsteomgangen. Prøvde seg også på et frispark i god posisjon i starten av andreomgangen, men denne gangen gikk Fulham-spilleren målløs av banen. Ble byttet ut tidlig i andreomgangen for Iver Fossum.



JOSHUA KING - 5:

Frustrerte i perioder det bulgarske forsvaret med sin hurtighet, styrke og teknikk. Var ofte delaktig de gangene Norge skapte sjanser, men dessverre uteble scoringen i nok en kamp for King. Norge blir fort avhengig av det lille ekstra fra Bournemouth-spissen og det uteble søndag kveld.



BJØRN MAARS JOHNSEN - 3:

Burde ha scoret da han fikk en kjempesjanse i starten av kampen, men klarte ikke overliste Plamen Iliev i det bulgarske målet. Den norske spissen klarte heller ikke score på en ny god mulighet mot slutten av førsteomgangen. Liten tvil om at AZ-spissen må bli mer effektiv skal han beholde plassen i Lagerbäcks førstellever. Ble byttet ut til pause med Alexander Sørloth.



INNBYTTERE:

ALEXANDER SØRLOTH - inn etter 45 minutter for Maars Johnsen - 4

Kom inn for en svak Maars Johnsen ved pause, men klarte aldri å markere seg skikkelig på Vasil Levski stadion. Kom til en mulighet på hodet på en norsk corner, men avslutningen gikk rett på keeper.



IVER FOSSUM - inn etter 61 minutter for Stefan Johansen - ikke vurdert.

OLE SELNÆS - inn etter 77 minutter for Sander Berge - ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.

*** Børsen er satt av Simen Lønning og Egil Sande.

