Børs: Slik spilte Norge mot Bulgaria

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne.

NORGE - BULGARIA 1-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge vant 1-0 mot Bulgaria i tirsdagens Nations League-kamp på Ullevaal Stadion.

Nederst i artikkelen kan du stemme på hvem du synes var Norges beste spiller mot Bulgaria.

Under følger Nettavisens spillerbørs.

RUNE ALMENNING JARSTEIN - 6:

En rolig kveld på jobb for den norske målvakten, men de få involveringene han har løser han fint. Føles trygt og godt med Jarstein mellom stengene.



OMAR ELABDELLAOUI - 7 - Norges beste:

Elabdellaoui viste gode gamle takter mot Bulgaria med god kontroll defensivt og flere bra offensive bidrag. Helt avgjørende da han serverte lagkamerat "Moi" som sendte Norge opp i ledelsen før pause.



HÅVARD NORDTVEIT - 6:

Nordtveit var tirsdag tilbake på laget etter å ha stått over forrige landskamp med karantene. Hoffenheim-spilleren virket å ha full kontroll sammen med Rosted i det norske midtforsvaret og fikk med det sin revansje etter det sure bortetapet i Sofia.



SIGURD ROSTED - 6:

En solid forestilling av Rosted på Ullevaal. Viser ro, spillerforståelse og muskler mot bulgarerne som slet i duellene med de norske stopperen. Dette var riktignok ikke mot den beste motstanderen, men Rosted gjorde jobben han er satt til å gjøre, og stort mer kan man ikke forlange.

HAITAM ALEESAMI - 6:

Det var på forhånd knyttet usikkerhet til det norske forsvaret på grunn av flere utskiftninger til kampene mot Slovenia og Bulgaria. Aleesami fikk i oppgave å erstatte Meling som leverte en god bortekampe i Sofia. Savnet av Meling var imidlertid lite merkbart for Aleesami leverte en solid kamp fra sin venstrebackposisjon. God kontroll bakover på banen og gikk i tillegg på flere gode løp langs venstrekanten. Var nær med å få en målgivende pasning da han serverte King tidlig i kampen.



STEFAN JOHANSEN - 5:

Norges kaptein jobbet som vanlig hardt og var i perioder god når han kombinerte fint med lagkameratene i angrepsspillet, men det ble også en del pasningsfeil på Fulham-spilleren. En godkjent kamp av kapteinen, men vi vet han kan bedre. Byttet ut med Iver Fossum i andre omgang.



OLE SELNÆS - 7:

Helten fra forrige kamp mot Slovenia gikk målløs av banen denne gangen, men klarte likevel å markere seg med å strø gode pasninger fra den sentrale midtbanen. St-Etienne-profilen har på de to siste landskampene vist at han kommer til å gi Sander Berge bra kamp om en plass i startelleveren når sistnevnte returnerer.



MARKUS HENRIKSEN - 6:

Jobbet som vanlig hardt på den sentrale midtbanen og vant krigen mot bulgarerne sammen med Selnæs. Ikke involvert i noen av nøkkelsituasjonene, men fortsatt å vise seg som et trygt valg for Lagerbäck på den norske midtbanen.



MOHAMED ELYOUNOUSSI - 6:

Moi hadde ikke marginene med seg da han på lekkert vis mottok ballen av King og forsøkte å skru ballen opp i lengste hjørnet i første omgang. Noen minutter senere stemte det imidlertid bedre da han gikk på et smart løp inn i boksen og skled inn 1-0 for Norge. Noe anonym til han å være utenom de nevnte situasjonene, men leverte da det gjaldt og sikret norsk seier.



TARIK ELYOUNOUSSI - 6:

Jobbet utrettelig før pause og var hele tiden et uromoment for det bulgarske forsvaret. Var også delaktig da Norge gikk opp til 1-0 før pause da han spilte fri Elabdellaoui som igjen serverte til målscorer Moi. Gikk nok litt tom for krefter utover andreomgangen og var ikke like mye involvert etter hvilen. Likevel en god kamp av den norske spissen.



JOSHUA KING - 6:

Som vanlig skapte King trøbbel for motstanderen som måtte ty til ulovlige midler for å stoppe den norske spissen. Sørget alene for at bulgarerne pådro seg fire gule kort. Bournemouth-angriperen vartet opp med finter og gode teknisk utførte kombinasjoner med lagkameratene, men målet manglet for King. Lenge banens beste, men burde ha scoret mot slutten av kampen da han bommet på ballen foran åpent mål.



INNBYTTERE:



Iver Fossum - inn etter 76 minutter for Stefan Johansen - ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.

