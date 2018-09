Børs: Slik spilte Norge mot Kypros

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne.

NORGE - KYPROS 2-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen):

Norge vant 2-0 mot Kypros i torsdagens Nations League-kamp på Ullevaal. Under følger Nettavisens spillerbørs.

RUNE ALMENNING JARSTEIN - 6:

Ble sjeldent satt på noen store prøver i løpet av de 90 minuttene mot Kypros. Hadde full kontroll på gjestenes eneste sjanse i kampen på Ullevaal torsdag kveld. Var også delaktig i angrepet som ga Norge 1-0.

OMAR ELABDELLAOUI - 6:

Elabdellaoui var tilbake som høyreback for Norge og gjorde en trygg og god forestilling. Olympiakos-stjernen markerte seg blant annet med en målgivende pasning da han på glimrende vis spilte fri målscorer Johansen etter 20 minutter. Serverte også Moi en strålende mulighet mot slutten av kampen.

HÅVARD NORDTVEIT - 6:

Nordtveit leverte i likhet med sine forsvarskolleger en fin kamp mot en ikke alt for god motstander. Med unntak av en noe stygg feilpasning i førsteomgang viste Nordtveit seg frem som en ryddig stopper mot Kypros. Hadde også en viktig blokkering da Kypros kom til en stor sjanse etter feil av Meling.

KRISTOFFER AJER - 6:

Han er bare 20 år, men virker allerede å være selvskreven i det norske midtforsvaret. Ajer tok kommando, viste at han har selvtilliten i orden og lot ikke kypriotene spille seg til noen sjanser. En ny god kamp av Celtic-spilleren.

BIRGER MELING - 5:

Meling hadde stort sett god kontroll bakover på banen og bidro til tider offensivt. Spilte seg til en god sjanse i førsteomgangen, men avslutningen ble blokkert. Hadde en stygg feil i andre omgang som fort kunne resultert i scoring mot bedre motstandere.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 6:

Norges dyreste spiller gjennom tidene viste at han har en X-faktor som kan bli nyttig for Norge videre i Nations League. Det resulterte riktignok ikke i noen mål mot Kypros, men Moi gjennomførte likevel en brukbar kamp.

SANDER BERGE - 5:

Berge er også en spiller det er store forventinger til. Mot Kypros hadde han god kontroll på sine defensive oppgaver, men ble litt anonym med tanke på sine offensive bidrag som. Ble byttet ut med Selnæs i andre omgang.

MARKUS HENRIKSEN - 6:

Henriksen virker å ha blitt en yndling hos Lagerbäck. Hull-spilleren jobbet hardt og prøvde seg på flere gode løp fremover mot Kypros. Holdt på å få en enorm mulighet i førsteomgangen da han ble spilt fri, men dommeren hadde da allerede blåst frispark til Norge. Får nok sjansen igjen av Lagerbäck.

STEFAN JOHANSEN - 7 NORGES BESTE:

Det var knyttet spenning til om Johansen i det hele tatt kom til å starte kampen som følge av hard konkurranse fra både Martin Ødegaard og Iver Fossum. Norges landslagskaptein fikk imidlertid tillit av Lars Lagerbäck og tok til de grader vare på muligheten med to scoringer i førsteomgangen.

JOSHUA KING - 7:

Bournemouth-spissen virket å være sulten på scoring og fremstod gjentatte ganger som en stor trussel mot Kypros. Dessverre så uteble scoringen for King denne gangen, men spissen skaffet frisparket som resulterte i Norges 2-0-scoring.

BJØRN MAARS JOHNSEN - 5:

Maars Johnsen fikk igjen sjansen på topp for Norge, men har vist seg frem fra en bedre side tidligere. Kom seg riktignok til et par fine muligheter, men dessverre for Johnsen klarte han ikke ta vare på de denne gangen.

INNBYTTERE:

OLE SELNÆS - inn etter 68 minutter for Sander Berge - ikke vurdert.

IVER FOSSUM - inn etter 70 minutter for Stefan Johansen - ikke vurdert.

TARIK ELYOUNOUSSI - inn etter 89 minutter for Joshua King - ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.

*** Børsen er satt av Simen Lønning og Egil Sande.

