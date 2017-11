Børs: Slik spilte Norge mot Slovakia

Dette er Nettavisens vurdering av de norske landslagsgutta.

SLOVAKIA - NORGE 1-0:

Norge avsluttet landslagsåret 2017 med å tape 0-1 i en privatlandskamp mot Slovakia tirsdag kveld.

Den avgjørende scoringen fra Stanislav Lobotka kom to minutter på overtid, og Norge tapte dermed sine to siste kamper i 2017.

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes prestasjoner.

RUNE ALMENNING JARSTEIN - 6:

God kamp av burvokteren som spilte sin 50. landskamp for Norge tirsdag. Hadde svært lite å gjøre før pause, men fikk mer å bryne seg på i andre omgang. Reddet glimrende da Marek Hamsik forsøkte seg et kvarter inn i omgangen, og var igjen svært patent da han reddet det gode forrøket fra Ondrej Duda ti minutter før slutt. Slapp inn kampens eneste mål på overtid da Stanislav Lobotka satte inn vinnermålet, men Jarstein kan ikke lastes.

MARTIN LINNES - 5:

Spilte venstrekant sist, men fikk sjansen på høyreback for Norge denne gangen. Klarte seg fint og bidro både offensivt og defensivt fra backplass. Har alt i alt gjennomført en solid samling og kan bli en viktig mann for Norge i 2018 om utviklingen fortsetter.

HÅVARD NORDTVEIT - 4:

En kamp på det jevne. Nær målgivende pasning da han headet Søderlund gjennom etter fire minutter. Kastet bort en god frisparkmulighet rett før pause med et elendig forsøk rett i muren. Byttet ut etter første omgang.

TORE REGINIUSSEN - 5:

Godkjent kamp av den rutinerte stopperen. Fikk selskap av RBK-makker Skjelvik i midtforsvaret etter pause. Ingen av dem klarte å plukke opp Hamsik ti minutter ut i andre omgang, men heldigvis for Norge skjøt Napoli-stjernen over. Headet over mål på et godt innlegg fra Elyounoussi fem minuter før slutt.

BIRGER MELING - 4:

Greit gjennomført av RBK-spilleren. Burde fått mer ut av pasningen fra Trondsen fem minutter før pause da han ble helt frispilt og sløste bort muligheten med et dårlig innlegg rett på keeper. Hadde ellers fin kontroll på sin side.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 6 - Norges beste:

Bra kamp av Basel-proffen. Godt skuddforsøk i kampens innledning, men ballen gikk over. Dyktig i gjennvinningsfasen og stjal ballen fra slovakere flere ganger. Flott innlegg til Søderlund da Norge skapte sin første store sjanse rett etter pause, og nytt godt innlegg da han fant Reginiussen i boksen fem minutter før slutt. Viste stadig hvorfor han er blitt en av Basels viktigste spillere. Byttet ut på overtid da han fikk seg en liten kakk.

MARKUS HENRIKSEN - 4:

Anonym kamp fra Hull-spilleren. Løp mye og var lojal mot sin rolle, men maktet aldri å sette skikkelig preg på kampen.

ANDERS TRONDSEN - 5:

Viste stadig frem sin fine venstrefot i både pasningsspillet og på dødballer. Genial pasning åpnet opp Slovakia-forsvaret fem minutter før pause, men Meling tok ikke vare på serveringen. Alt i alt en godkjent kamp av midtbanespilleren.

JO INGE BERGET - 3:

Lite involvert, og klarte aldri å komme inn i kampen. Byttet ut etter 70 tafatte minutter. Må vise mer om han skal prege dette laget i 2018.

ALEXANDER SØRLOTH - 4:

Vant som vanlig mange dueller, men slet med å komme til sjanser. Må bli flinkere til å utnytte fysikken sin, samtidig som han må få mer hjelp av lagkameratene for å lykkes med akkurat det. Kunne hatt en målgivende da han headet videre til Ola Kamara på et innkast på overtid, men Slovakia forsvarte seg bra.

ALEXANDER SØDERLUND - 4:

Jobbet hardt og ga alt i duellene, men bidro ikke med det helt store foran mål. Kunne fått en stor sjanse allerede etter fire minutter, men var ikke hurtig nok på ballen og Slovakia fikk avverget. Misbrukte et godt innlegg fra Elyounoussi rett etter pause da han først headet rett i en motspiller og så ble taklet klokkerent på returen. Byttet ut etter 70 minutter

Innbyttere:

JØRGEN SKJELVIK (inn etter 45. for Nordtveit) - 4:

Dannet stopperpar med RBK-lagkamerat Reginiussen etter pause. Klarte seg helt greit, selv om han må dele skylden med stoppermakkeren for at Hamsik ikke ble plukket opp i feltet og fikk avslutte fra godt hold i andre omgang. Plukket ikke opp Lobotka på overtid - og det straffet seg. Må ta mye av skylden for den scoringen.

OLA KAMARA - (inn etter 69 for Søderlund - ikke vurdert:

MATS MØLLER DÆHLI (inn etter 69 for Berget) - ikke vurdert:

JONAS SVENSSON (inn etter 90 for Elyounoussi) - ikke vurdert.



*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert.

*** Børsen er satt av Egil Sande og Ole Jonny Eriksrud Hansen.



