Børs: Slik spilte Norge mot Slovenia

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne.

NORGE - SLOVENIA 1-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen):

Norge vant 1-0 mot Slovenia i lørdagens Nations League-kamp på Ullevaal. Under følger Nettavisens spillerbørs.

RUNE ALMENNING JARSTEIN - 6:

Nærmest arbeidsledig i store deler av kampen. Hertha Berlin-keeperen tok det lille som kom av farligheter, og var stort sett trygg med ballen i beina. Vil bli satt på flere og større prøver i tiden som kommer.

OMAR ELABDELLAOUI - 5:

Olympiaokos-spilleren hadde god kontroll på sin høyreside mot en forholdsvis tam venstreside hos Slovenia. God defensiv kamp av visekapteinen, men savnet noen flere offensive bidrag.

SIGURD ROSTED - 6:

Én av to som utgjorde et nykomponert midtforsvar. Har god kontroll i lufta, men har ikke de samme kvalitetene som Kristoffer Ajer når det kommer til å ta med seg ballen gjennom ledd når motstanderen ligger lavt. Satte inn en god takling på et farlig innlegg etter pause.

EVEN HOVLAND - 6:

Gjorde sine saker greit mot et offensivt svært tamt slovensk lag. Var helt overlegen i luftrommet og gjorde det enkelt med ballen i beina. En kamp på det jevne uten de store utfordringene å hanskes med.

HAITAM ALEESAMI - 6:

Venstrebacken gjorde en god figur i skadefraværet til Birger Meling. Hadde for det meste god kontroll på sin venstreside, og var også flink til å komme fremover og kombinere med Mohamed Elyounoussi.

STEFAN JOHANSEN - 5:

Norges kaptein startet kampen friskt, men slet etter hvert med å sette sitt preg på det som skjedde på gressmatta. Jobbet og slet i kjent stil, men slet mer på den siste tredjedelen. Tatt av banen etter 80 minutter til fordel for Iver Fossum.

OLE SELNÆS - 6:

Ble litt for statisk i den første omgangen, før han dro til med et virkelig kremmerhus av en scoring. Spilte seg opp etter pause da både pasninger gjennom ledd og forflytningsevnen spilte mer på lag.

MARKUS HENRIKSEN - 6:

Norges midtbaneterrier fikk seg en ordentlig smell innledningsvis i kampen, og kom til slutt ut på banen igjen med en solid Gladiator-lignende bandasje. Kriget bra på midten og vant mange dueller, mens de offensive bidragene til tider uteble.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 7:

Southampton-spilleren viste få tegn til en trøblete ankel. Forsvant riktignok litt ut og inn av kampen, men viste prov på at hans toppnivå er bedre enn de fleste av lagkameratene på landslaget. Kombinerte til tider fint med Aleesami på venstresiden, og var nære ved å doble ledelsen på en heading etter pause.

JOSHUA KING - 7 NORGES BESTE:

Norges største stjerne var et konstant uromoment for Slovenia. Fungerte til tider godt både som oppspillspunkt og bakromsspiss, og var tydelig lysten på et nytt landslagsmål. Til tider virket lysten så stor at overblikket ble litt snevert da lagkamerater var i god posisjon foran mål. Får likevel bestemannsprisen.

TARIK ELYOUNOUSSI - 6:

AIK-spilleren viste prov på at han er i form. Hans aggressive spillestil presset nesten fram scoring ved både én og to anledninger. Fikk en kjempesjanse innledningsvis, men sviktet i avslutningsøyeblikket. Burde avansert lenger med ballen da Norge fikk masse plass på en kontring etter pause.

INNBYTTERE:

BJØRN MAARS JOHNSEN - inn etter 74 minutter for Tarik Elyounoussi - ikke vurdert.

IVER FOSSUM - inn etter 80 minutter for Stefan Johansen - ikke vurdert.

MARTIN LINNES- inn etter 90 minutter for Mohamed Elyounoussi - ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.

*** Børsen er satt av Adrian Richvoldsen og Martin Busk.

