Børs: Slik spilte Norge mot Slovenia

Dette er Nettavisens vurdering av de norske landslagsgutta.

SLOVENIA - NORGE 1-1:

Slovenia tok ledelsen tidlig i første omgangen, men fem minutter slutt dukket Bjørn Maars Johnsen opp og sikret et svært viktig norsk poeng.

Poenget virket å være gull verdt ettersom Kypros lenge ledet 1-0 mot Bulgaria, men ett minutt før full tid utlignet bulgarerne til 1-1. Dermed er det nærmest dødt løp mellom Norge og Bulgaria før den avgjørende kampen mandag!

RUNE ALMENNING JARSTEIN - 6:

Kan ikke lastes for baklengsmålet. Er så å si arbeidsledig utenom den i den første omgangen, og har ikke alt for mye å gjøre heller etter hvilen. Må plukke ballen ut av nettet etter pause, men Slovenias scoring ble annullert for en hårfin offside. Var smart og ville sette igang spillet mens slovenerne jublet for annullert mål, men dommeren satte ned foten.

OMAR ELABDELLAOUI - 6 - Norges beste:

Offensiv og god før pause, og kun noen ørsmå millimetere fra å utligne etter 31 minutter da hans heading først ble reddet på strek, før den traff innsiden av stolpen og deretter ble klarert. Litt mer anonym etter pause, men alt i alt en forholdsvis god kamp av Olympiakos-spilleren.

HÅVARD NORDTVEIT - 5:

Viste til tider fram pasningsfoten før pause, men kom på etterskudd i duellen med Benjamin Verbič og kom ikke tett nok oppi Slovenia-kapteinen på scoringen. Fortsatte til tider å strø lissepasninger også etter hvilen uten at ga tellende resultat, men slapp Verbic mellom ham og Rosted før scoringen ble annullert for en hårfin offside på et frispark like før pause. Skal ha ros for et strålende innlegg som ender i målgivende pasning på scoringen til Bjørn Maars Johnsen.

SIGURD ROSTED - 4:

Tapte først duellen mot Andraž Šporar, før han kom på etterskudd i duellen mot Domen Črnigoj på Slovenias lederscoring. Må ta sin del av skylden for baklengsmålet, og pådro seg et gult kort etter pause da han var for sent inne i en duell. Den lovende stopperen har spilt bedre landskamper, og kunne med maks uflaks blitt utvist for en ny takling i farlig posisjon etter 77 minutter.

HAITAM ALEESAMI - 5:

Ble tatt litt ute av posisjon på den slovenske scoringen. Var villig med offensiv, men slet med å få noe ferdig produkt ut av de offensive bidragene.

STEFAN JOHANSEN - 4:

Slet nok en gang med å finne sin rolle ute til høyre. River og sliter og vant en del dueller, men presisjonen med ballen ble for dårlig. Virker å trives langt bedre inne sentralt, og ble tatt av banen før timen var passert da Lagerbäck ønsket med kreativitet.

OLE SELNÆS - 6:

Viste fram pasningsfoten ved flere anledninger uten at han fikk notert noen målpoeng. St. Etienne-spilleren virker imidlertid å være i god form, og gjør en god figur på midtbanen på en dag som med norske øyne var ganske svak lenge.

MARKUS HENRIKSEN - 5:

En kamp på det jevne for Hull-kapteinen. Gjør ingen store feil og vant en del dueller, men klarte ikke å sette noe skikkelig preg på kampen på den siste tredjedelen.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 5:

En helt ordinær kamp av Southampton-spilleren. Får en god mulighet på et skudd før pause, men avslutningen går rett på keeper. Er et uromoment for det slovenske laget, men har spilt langt bedre landskamper tidligere.

TARIK ELYOUNOUSSI - 5:

Løpte som vanlig utrettelig og var en konstant stressfaktor for det slovenske forsvaret. Offensivt uteble imidlertid det helt store, og den skadeplagede AIK-spilleren måtte vike til fordel for Bjørn Maars Johnsen etter 62 minutter.

OLA KAMARA - 5:

Slet med samhandlingen i tospann med Tarik Elyounoussi innledningsvis, men hevet seg etter hvert. Kom til flere forholdsvis store muligheter, og burde gitt Norge ledelsen etter rundt 68 minutter, men LA Galaxy-spissen bommet rett og slett på ballen. Kan fort bli ofret for Bjørn Maars Johnsen mot Kypros på mandag.

INNBYTTERE:



Martin Ødegaard - 6 - inn etter 57 minutter for Stefan Johansen: Kommer inn som et friskt pust i det norske laget. Jobber for å finne mellomrommet, og kom svært nære da han prøvde lykken fra distanse like etter at han hadde kommet inn. Startplass mot Kypros?

Bjørn Maars Johnsen - inn etter 62 minutter for Tarik Elyounoussi - ikke vurdert.

Alexander Sørloth - inn etter 73 minutter for Ola Kamara - ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.

