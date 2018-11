Børsen: Slik spilte Norge mot Kypros

Dette er Nettavisens vurdering av de norske landslagsgutta.

KYPROS - NORGE 0-2:

NIKOSIA (Nettavisen): Ola Kamara sendte Norge i ledelsen etter rundt 35 minutters spill etter glimrende angrepsspill, og doblet også ledelsen like etter pause.

De tre poengene gjør at Norge nå er klar for playoff til EM i 2020 uavhengig av hvordan det går i den ordinære kvalifiseringen.

LES ALT OM KAMPEN HER

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes prestasjoner.

Enig eller uenig i våre vurderinger? Nederst i artikkelen kan du stemme frem den du mener var Norges beste.

RUNE ALMENNING JARSTEIN - 6:

Er så å si arbeidsledig før pause mot et kypriotisk angrep det luktet vått krutt av. Hadde et svært slurvete utspill etter pause som gjorde at Kypros fikk kontre, men Hertha Berlin-keeperen slapp unna uten baklengs.

OMAR ELABDELLAOUI - 6:

Startet noe slurvete i den første omgangen, før han noterte målgivende pasning på Norges strålende lederscoring. Startet inn bak Kypros' backfemmer, før han på nydelig vis headet Ola Kamara på blank kasse. Mer anonym framover etter hvilen, men alt i alt en ny solid kamp.

HÅVARD NORDTVEIT - 6:

En perfekt kamp for Nordtveit til å vise fram pasningsfoten. Hadde ball svært mye før pause, og var arkitekten bak 1-0-målet da han prikket en bakromspasning på pannebrasken til Elabdellaoui som deretter fant Kamara. Takknemlig jobb etter pause da Norge hadde full kontroll.

SIGURD ROSTED - 6:

Også Rosted hadde en takknemlig jobb mot et dårlig Kypros-lag, men viste til tider svakheter i forflytningsevnen. Hadde uansett få problemer med å holde eget bur rent, men bidro lite offensivt med ballen i føttene. Den oppgaven lot han Nordtveit ta seg av, og det gjorde at det norske angrepsspillet til tider ble litt ensformig.

BIRGER MELING - 6:

Herlig start på kampen av RBK-backen som både kom villig framover, og som var presis da han fikk ballen. Serverte Kamara med et nydelig innlegg før pause som fort kunne gitt straffe, og hadde ellers for det meste full kontroll på sin side. Etter pause handlet det om å holde buret rent.

IVER FOSSUM - 4:

Fikk sjansen på høyrekant til fordel for Johansen, men unggutten grep ikke sjansen. Var slurvete før pause, og maktet heller ikke å sette sitt preg på kampen offensivt. Tatt av banen til pause til fordel for Martin Ødegaard.

OLE SELNÆS - 8:

Saint-Etiénne-spilleren er virkelig i slag. Mot et dypt kypriotisk lag fungerte han nærmest som quarterback før pause da han strødde rundt seg med både kort- og langpasninger. Noterte en fortjent målgivende pasning da hans corner fant Kamara like etter pause, og midtbanespilleren har virkelig spilt seg inn i landslagsvarmen. Viste også fram hurtigheten etter pause da han løpte opp en ball og sørget for at Valentinos Sielis ble utvist.

MARKUS HENRIKSEN - 6:

En ny kamp på det jevne for Hull-kapteinen. Gjør ingen store feil og vant en del dueller, men klarte ikke å sette noe skikkelig preg på kampen på den siste tredjedelen.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 5:

Får ikke ut sitt maksnivå på landslaget for tiden. Slet med å levere et skikkelig sluttprodukt mot et lavtliggende kypriotisk lag, men var likevel til tider en trussel ute til venstre. Fikk en god skuddmulighet før pause, men avslutningen ble for svak. Pådro seg et noe unødvendig gult kort og frispark imot like før slutt, uten at det ga tellende resultat for hjemmelaget. Det gule kortet ble like etter fulgt opp med et nytt gult kort, og dermed også et rødt kort. Unødvendig.

TARIK ELYOUNOUSSI - 5:

Selv på 3/4 maskin løpte Elyonoussi utrettelig. Nok en gang ble det dog litt lite sluttprodukt over det AIK-spilleren foretok seg, og spissen løpte seg tom utover i annenomgang. Kan ta seg noen ukers fortjent hvile og ferie etter noen hektiske uker.

OLA KAMARA - 8 - Norges beste:

Fikk en stor sjanse før pause da han headet i en kypriotisk arm inne i feltet, før han fikk en takknemlig jobb med å bredside inn 1-0 etter strålende norsk angrepsspill like før pause. Fortsatte der han slapp etter pause, og doblet til 2-0 etter et glimrende dødballtrekk. Spissen, som slet mot Slovenia fredag, har evnen til å dukke opp i farlige posisjoner, og det er en uvurderlig egenskap for en spiss. Kunne, og burde, hatt hattrick da han ved to anledninger uselvisk forsøkte å finne en medspiller fra kloss hold. Får prisen som Norges beste i hard kamp med Selnæs.

INNBYTTERE:



Martin Ødegaard - 6 - inn etter 45 minutter for Iver Fossum: Som mot Slovenia markerte han seg umiddelbart da han skar gjennom Kypros-feltet som en varm kniv gjennom smør, og skaffet corneren som endte i scoring. Ble litt mer borte utover i annenomgangen, men Vitesse-spilleren viser at formen er god og at han vil bli en viktig mann for landslaget i 2019.

Alexander Sørloth - inn etter 70 minutter for Tarik Elyounoussi - ikke vurdert.

Sander Berge - inn etter 90 minutter for Ola Kamara - ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.

Mest sett siste uken