Bulgaria-sjef reagerer på Lagerbäck-utspill: - Idiotisk

Petar Hubtsjev mener heller det var Norge som drøyde tiden da de to lagene møttes sist.

Det norske landslaget møter Bulgaria til Nations League kamp tirsdag kveld og i forkant av kampen har det vært mye fokus på måten bulgarerne framsto i det første møtet mellom lagene i september.

- Idiotisk

På en pressekonferanse nylig antydet Norges landslagssjef, Lars Lagerbäck, at det norske laget mistet mye fokus i 0-1-tapet for Bulgaria, på grunn av lagets kyniske tilnærming til kampen. I etterkant av kampen ble det fokus på skitne triks, filming og uthaling av tid fra Bulgarias side.

- De har dette i sitt DNA. De er gode på dette. Uansett hva man syns om fair play, så må man beundre dem. Om jeg skal gjette, så kommer de nok til å gjøre det litt på Ullevaal i alle fall, sa Lagerbäck om motstanderen.

Utspillet får imidlertid Bulgarias landslagssjef Petar Hubtsjev til å reagere. Han lar seg, ifølge TV 2, provosere av svenskens uttalelser.

- Det er helt idiotisk, sier han til kanalen via tolk.

I stedet mener den bulgarske landslagssjefen at det heller var Norge som drøyde mye tid med sine innkast da lagene møttes i Sofia.

PROVOSERT: Bulgaria-trener Petar Hubtsjev.

- Når man snakker om å drøye tiden, så var ikke Norge noe bedre. Alle innkastene deres ble tatt av midtstopperen som måtte tørke ballen først. Om man kalkulerer all tiden som gikk bort, så var nok Norge verst.

- Beholde roen

Norge har så langt spilt tre kamper i nyvinningen Nations League og står med to seire og ett tap. Tapet kom altså borte mot Bulgaria.

Tirsdagens motstander står på sin side med full pott fra sine tre første kamper og slik sett bør Norge vinne tirsdagens kamp i hovedstaden.

Lagerbäck mener det nå er viktig å beholde roen.

- Prioritet én er rehabilitering disse to dagene. Vi hadde en gjennomgang av Bulgaria i går kveld, og i dag kommer vi til å snakke om hvordan vi skal agere. En ting er at vi skal framfor alt holde roen når vi møter roen, og ikke bli frustrert, sa svensken på en pressekonferanse mandag.

- Vi kommer til å se litt på at det er et tydelig skille på kvaliteten på angrepsspillet. I første omgang er det så som så, mens i andre er det bra. Vi ser at den siste pasningen ikke går hjem, så det skal vi se litt på. De skal få se noen klipp både fra forrige Bulgaria og Slovenia-kampen.

Mest sett siste uken