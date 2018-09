Capello ut mot Messi og Ronaldo

- Respektløst! sier trenerlegenden om Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Mandag ble Real Madrid-stjernen Luka Modric kåret til årets spiller i verden av FIFA.

Dette er også første gang siden 2007, da Kaká vant prisen, at vinneren ikke heter Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi.

- Respektløst

Stjerneduoen fikk plass på årets lag i verden, men møtte ikke opp gallaen. Det har fått flere til å reagere.

Blant andre den italienske trenerprofilen Fabio Capello.

- Det viser mangel på respekt at de ikke møter opp, sier den tidligere Juventus- og Real Madrid-treneren til Mundo Deportivo.

KRITISK: Fabio Capello og kona Laura Ghisi på mandagens prisutdeling.

Cristiano Ronaldo møtte heller ikke opp da UEFA kåret årets spiller, en pris som også gikk til Luka Modric, tidligere i høst.

Capello mener dette tyder på at både Ronaldo og Messi er dårlige tapere.

- Når det er Oscar-utdeling er alle de nominerte der. Det er mulig at de har vunnet for ofte og at de ikke liker å tape, men du må vise verdighet når du taper, akkurat som når du vinner, mener Capello.

MØTTE IKKE OPP: Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Ronaldo stemte på Varane

Kåringen er basert på stemmegivning fra trenere og kapteiner fra alle landslag i verden.

Oversikten viser at Lionel Messi ga sin stemme til vinner Luka Modric, mens Cristiano Ronaldo stemte på tidligere Real Madrid-lagkamerat Raphael Varane.

Norges landslagskaptein Stefan Johansen ga fem poeng til Lionel Messi, tre poeng, Cristiano Ronaldo tre poeng og Luka Modric ett poeng.

Assistenttrener Per-Joar Hansen ga sine fem poeng til Luka Modric, tre til Cristiano Ronaldo og ett poeng til Raphael Varane.

Modric vant kåringen foran Cristiano Ronaldo og Liverpools Mohamed Salah.

