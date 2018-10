Carlsen slo Liverpool-profil etter 17 trekk

Liverpool-backen Trent Alexander-Arnold håpet å overraske verdensmester Magnus Carlsen ved sjakkbrettet. Det ble med forsøket.

Carlsen trengte bare 17 trekk på å slå Alexander-Arnold, forteller BBC Merseyside via Twitter.

– Og det er over etter kun 17 trekk! Men Trent Alexander-Arnold holdt i det minste ut lenger enn Bill Gates, skriver BBC-kontoen med henvisning til at Carlsen slo Microsoft-gründeren på enda færre trekk.

Magnus Carlsen har en liten pause i forberedelsene til VM-kampen mot Fabiano Caruana, som spilles i London fra 9. november.

VM går på The College i Holborn i London. Det spilles i to dager på rad før Carlsen og Caruana får en hviledag. Slik er syklusen for de ti første partiene.

Fra parti elleve og tolv blir det fri og spill annenhver dag. Dersom VM går til omspill vil mesterskapet avsluttes 28. november.

Førstemann til 6,5 poeng vinner. Da Sergej Karjakin og Carlsen møttes i 2016 sto det 6-6 etter tolv partier. Carlsen vant i omspill.

Nordmannen ble verdensmester også i 2013 og 2014.

Carlsen står over den pågående sjakkolympiaden i Georgia. I stedet for OL-deltakelse prioriterer Carlsen å delta i European Chess Club Cup, sjakkens svar på fotballens mesterliga. Den starter neste uke, og han skal delta for Vålerenga.

