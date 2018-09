Carragher om Rashford: - Han bør forlate United

Liverpool-legenden mener Manchester Uniteds gullgutt bør gjøre som lagkamerat Romelu Lukaku.

Marcus Rashford er av mange regnet som et av Englands største spisstalent, men unggutten sliter med tillit i klubblaget Manchester United. Så langt denne sesongen har han kun startet én ligakamp, og han spiller ofte i en annen posisjon enn der han trives aller best.

Det får Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher til å reagere. Carragher mener at Rashford trenger regelmessig spilletid og råder nå spissen til å finne seg en klubb der han får nettopp det.

- Må han forlate United? Ja, jeg mener det. Er han god nok til å sette Romelu Lukaku ut av laget? Er Rashford god nok til å spille midtspiss og lede laget til Premier League-tittelen? Det er ikke sikkert, sier eksperten.

- Det kommer et punkt der du trenger å spille kamp hver uke. Vil det komme et tidspunkt der Rashford er fast på det engelske landslaget eller en tid der du vet at han er et førstevalg på topp for United når elleveren tas ut hver uke? Vil vi noen gang komme dit, fortsetter Carragher.

Den tidligere Liverpool-stopperen peker på at det per nå er Lukaku som er Uniteds førstevalg, og at det trolig ikke kommer til å endre seg.

KOMMER MED RASHFORD-RÅD: Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

- Må være verdensklasse



- For å få spille midtspiss i United, må du være en verdensklassespiller. Rashford er ikke verdensklasse enda, men han kan være det når han blir 23-24 år gammel, på samme måte som Lukaku har utviklet seg. For meg er Lukaku én av de beste spissene i verden, mener Sky Sports-profilen.

- Det er mulig at Rashford må flytte på seg, for så å komme tilbake til en toppklubb litt senere i karrieren, sier Liverpool-legenden videre.

Carragher trekker sammenligningen med Lukaku videre, og påpeker at belgieren også trengte tid på seg, før han slo ut i full blomst.

Lukaku gikk til Chelsea i ung alder, men det var i mindre klubber, som Everton, at han virkelig utviklet seg til en kvalitetsspiss.

- Jeg husker da Lukaku var i Chelsea. Da måtte han bort og dro til Everton. Der ble han toppscorer og fikk overgangen til United.

- Det er mulig at Everton er den type klubb Rashford burde sikte seg inn på, og gjøre noe lignende som det Lukaku gjorde, sier Carragher.

Gjennombrudd under van Gaal



20 år gamle Rashford er et produkt av Manchester Uniteds ungdomsakademi og har vært i storklubben siden 2005.

Han fikk sitt store gjennombrudd under Louis van Gaals ledelse i 2015/16-sesongen og nettet fem ligamål på 11 kamper da.

De to siste sesongene har Rashford nettet henholdsvis fem og sju mål i Premier League. Denne sesongen står han uten nettkjenning.

20-åringen var en del av Englands VM-tropp i sommer og han scoret også vinnermålet mot Sveits i en privatlandskamp tirsdag.

