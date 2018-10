Carrick åpner opp om de vonde tankene: - Føltes som jeg var deprimert

I to år slet den tidligere Manchester United-spilleren med det han selv kaller en depresjon. Det startet etter Champions League-finalen i 2009.

Manchester United-helten Michael Carrick er i disse dager aktuell med boken «Michael Carrick: Between the lines». Der åpner han blant annet opp om noe som hendte ham etter Champions League-finalen i 2009.

I et intervju med The Times forteller Carrick, som nå er en del av José Mourinhos trenerstab i United, at tapet mot Barcelona i den nevnte finalen i 2009 gikk hardt inn på ham, mer enn han har våget å snakke om.

- Merkelig følelse



Carrick forteller at han i lang tid etter kampen led av det han velger å kalle en depresjon, og at han led av dette i to år etter kampen.

- Det var den største nedturen i karrieren min, uten at jeg helt forstår hvorfor. Jeg følte at jeg hadde sviktet meg selv i den største kampen i karrieren min, forteller Carrick i intervjuet med The Times.

- Det føltes som om jeg var deprimert, jeg var virkelig langt nede. Jeg forestiller meg at det er dette som er depresjon. Jeg velger å beskrive det som en depresjon, fordi det var ikke et engangstilfelle, sier han.

Carrick, som også har spilt for West Ham og Tottenham, sier at han ofte følte seg skuffet i etterkant av dårlige kamper, men at følelsen etter møtet med Barcelona på Stadio Olimpico i 2009, var noe helt annet.

BESEIRET AV MESSI: Michael Carrick og Wayne Rooney i duell med Barcelonas Lionel Messi under Champions League-finalen i 2009.

- Jeg følte meg forferdelig etter enkelte kamper, men det gikk som regel over etter noen dager. Men den kampen, klarte jeg rett og slett ikke å glemme. Det var en utrolig merkelig følelse, sier United-helten.

- Hadde fått nok



Rundt et år etter finaletapet i Champions League, dro Carrick sammen med det engelske landslaget til VM i Sør-Afrika. 37-åringen var imidlertid fortsatt langt nede og ville helst bare reise hjem fra mesterskapet.

- Det var drømmen min å reise til VM, men da jeg var der, ville jeg bare hjem. Jeg sa til Lisa (kjæresten): Jeg har fått nok, jeg vil hjem.

I boken åpner også den tidligere midtbanemannen opp om at han aldri har tørt å konfrontere daværende United-manager, sir Alex Ferguson, om de vonde følelsene han satt igjen med etter storkampen i Roma.

- Jeg har aldri snakket om det som skjedde i Roma med sjefen. Jeg kan ikke, det er for smertefullt. Selv nå, et tiår senere, henger det fortsatt over meg, det er fortsatt ikke helt glemt, forteller han.

37-åringen forteller videre at sesongen som fulgte etter tapet for Barcelona var han dårligste som United-spiller. Han sier selv at han hadde både et «tungt hode, og et tungt hjerte» etter tapet.

- Naiv og usikker



Carrick var en del av United-laget som vant Champions League i 2008 og han scoret blant annet på straffe under den avgjørende straffesparkkonkurransen. Før tapet i Roma hadde han også vært med å vinne Premier League tre ganger og ligacupen én gang med klubben.

- Jeg hadde opplevd en rekke høydepunkter og så kom nedturen. Jeg var naiv og usikker nok til å tenke: De beste spillerne taper ikke Champions League-finaler. Hvis jeg er så god, hvorfor tapte vi kampen?

- Når jeg tenker tilbake på det, så var kaoset i hodet mitt galskap. Vi hadde vunnet både ligaen og ligacupen den sesongen, men for meg betydde det plutselig ingenting. Det som skjedde i Roma, beseiret meg.

Carrick og Manchester United fikk en ny mulighet til å vinne Champions League i 2011, men nok en gang ble Barcelona for sterke.

464 kamper



Totalt tilbragte Carrick 12 år som Manchester United-spiller. Han fikk med seg fem Premier League-titler, én FA-cuptittel, tre ligacuptitler, én Champions League-tittel og én Europa League-tittel i klubben.

Han spilte totalt 464 kamper for United og scoret 24 mål.

Carrick la opp etter 2017/18-sesongen og er nå altså en del av José Mourinhos trenerteam i Old Trafford-klubben.

Mest sett siste uken