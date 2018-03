Celtic-trener roser Ajer: - Vi glemmer hvor ung han er

Nordmannens spill for Celtic og Norge har ført til mye ros den siste tiden.

Kristoffer Ajer (19) kronet det som har vært en drømmesesong med å spille sine to første kamper for det norske landslaget forrige uke. Med seier over både Australia og Albania er det ikke noen tvil om at 19-åringen kom godt ut av sin første samling med Lars Lagerbäck og resten av a-landslaget.

Forrige ukes suksess har også blitt lagt merke til i Skottland, der Celtic-spilleren spiller til daglig.

I Celtics offisielle medlemsblad, Celtic View, har John Kennedy, som er en del av klubbens trenergruppe, uttalt seg om nordmannen.

- Glemmer hvor ung han er



- Han har selvfølgelig hatt en veldig god sesong så langt, og jeg tror at vi glemmer hvor ung han er, sier Kennedy til Celtic View.

- Han dro ut på lån til Kilmarnock for å spille og å forbedre seg. Han kom tilbake, ventet på å få sin sjanse, og har nå grepet den med begge hendene. Han har vært strålende for oss, sier han videre.

FORNØYD: Celtic-trener John Kennedy (nummer to fra venstre) er godt fornøyd med Kristoffer Ajers utvikling. Her sammen med Chris Davis (venstre), manager Brendan Rodgers (nummer to fra høyre) og Stewie Woods (høyre).

Ajers gjennombrudd for Celtic har blant annet ført til at han har sikret seg mye spilletid mot topp europeisk motstand. Han var på banen i begge oppgjørene mot den russiske storklubben Zenit i 16-delsfinalene i Europa League.

- Han har fått en god rekke med kamper, og manageren har vist han mye tillit ved å la han spille. Det har ført han videre til landslaget, noe som er flott for han. Det er en strålende prestasjon for en på hans alder og det er virkelig fortjent. Han jobber knallhardt med spillet sitt, og han kommer bare til å bli bedre etter hvert som har får flere kamper for Celtic og landslaget, sier Kennedy.

NORGE: Kristoffer Ajer fikk nylig sine to første landskamper. Det endte med seier mot både Australia og Albania.

Roser forandringen



- Han er en spiller som gir alt han har. Han ønsker å bli en toppspiller og gjør absolutt alt han kan for å nå dit, sier Kennedy og roser måten Ajer har gått fra å være midtbanespiller til å bli en sentral forsvarsspiller.

Kennedy roser spesielt Ajer for fremgangen som kom under låneoppholdet hos Kilmarnock forrige sesong. Der fikk nordmannen mye spilletid i midtforsvaret, og tok store steg.

Selv om Celtic-treneren har god tro på Ajers fremtid, er han noe forsiktig i sine ordvalg om 19-åringen.

- Du ønsker ikke legge for mye press på han og dermed bygge han opp til noe han kanskje ikke kommer til å bli, men han har virkelig mange gode egenskaper. Vi har stor tro på han, og vi ser på han som en for fremtiden, sier Kennedy.

Ajer signerte for Celtic i februar 2016, og har siden den gang tilbragt én sesong på utlån hos Kilmarnock. Han fyller 20 år 17. april.

Favoritt blant supporterne

I tillegg til storspill for klubblaget, sørget også en annen hendelse for å styrke nordmannens status blant supporterne.

Etter å ha vunnet byderbyet mot Rangers 3-2 tidligere i mars, tok Ajer turen bort til Celtic-supporterne.

Sikkerhetsvaktene rundt banen forsøkte å holde igjen 19-åringen fra å forlate gressteppet, men den norske landslagsspilleren trosset vaktene, dro av seg trøya og kastet den opp på tribunen til de tilreisende supporterne. Det hele etterfulgt av et realt jubelbrøl etter de tre poengene.

- Det er et eller annet som svartner for meg når jeg spiller fotball, spesielt når det er så mange på kamp. Det kommer et adrenalinkick som er helt ubeskrivelig. Så den drakten måtte bort til supporterne, sa Ajer nylig til NTB om den oppsiktsvekkende situasjonen.

- Jeg vil ikke si jeg er en utpekt supporterfavoritt, men jeg vil heller si at supporterne våre er fantastiske mot alle spillerne i klubben. Det er noe som kjennetegner supporterskaren vår, og de tar utrolig godt vare på meg.

Hele seansen ble filmet fra tribunen, og jubelen blant supporterne var stor da Ajer fikk levert fra seg drakten sin. Se videoklippet i vinduet lenger oppe i saken.

Landslagssjef Lars Lagerbäck delte sine tanker om Kristoffer Ajer da han møtte pressen under landslagssamlingen nylig. Se video av Lagerbäcks pressekonferanse:

Ga Australia hodepine



Etter landslagsdebuten mot Australia, ble Ajer trukket frem som en hodepine av Australias manager, Bert van Marwijk.

- Spiller nummer 3 (Ajer) var farlig for oss. Hver gang han førte ballen opp i midtbaneleddet, fikk vi problemer. Jeg måtte si til spillerne i pausen at de måtte ta seg av ham, og det ble bedre i annen omgang, sa van Marwijk etter tapet mot Norge.

Etter seieren mot Australia, ble Ajer belønnet med 6/10 på Nettavisens spillerbørs. Det samme skjedde etter seieren mot Albania et par dager senere.

