Chelsea avga poeng for første gang denne sesongen

West Ham holdt Eden Hazard og de andre Chelsea-stjernene i sjakk.

WEST HAM - CHELSEA 0-0:

Chelsea sto med fem strake seirer i Premier League før søndagens møte med West Ham. «The Hammers» på sin side har fått en trøblete åpning på sesongen, men fikk en etterlengtet triumf borte mot Everton sist runde.

Søndagens kamp mellom de to lagene endte målløst og dermed har Maurizio Sarris menn avgitt poeng for første gang denne sesongen.

Resultatet betyr at Liverpool, som slo Southampton lørdag, nå er det eneste ubeseirede laget i Premier League etter seks ligarunder. Manchester City og Chelsea følger like bak med 16 poeng hver.

For West Hams del betyr dette at klubben nå er oppe i fire poeng.

West Ham yppet seg

Chelsea styrte mye av kampen innledningsvis, men de blå klarte ikke å skape de helt store sjansene foran Lukasz Fabianski i West Ham-målet.

Etter hvert kom hjemmelaget mer og mer med i kampen og det var West Ham som skapte de største sjansene i løpet av de første 45 minuttene.

Først kom Felipe Anderson seg forbi Cesar Azpilicueta og spilte gjennom til Michail Antonio. Kantspilleren valgte å klemme til selv, over mål, men burde kanskje spilt til en god plassert Andrej Jarmolenko inne i feltet.

Like etter var vertene på farten igjen. Jarmolenko satte fart, emn kom seg ikke ordentlig forbi David Luiz. Han fikk likevel gitt videre til Antonio, som banket til igjen, men Kepa vartet opp med en strålende redning.

Rett før pause var Ngolo Kante nær ved å heade gjestene foran. Eden Hazard og Willian kombinerte. Sistnevnte slo inn på direkten og Kante vant duellen med Issa Dioup, men headingen gikk like utenfor stolpen.

Til pause sto det målløst i London.

Jarmolenko-miss

I andre omgang var det igjen Chelsea som overtok initiativet i kampen. Etter 66 minutter måtte Fabianski i aksjon. Alvaro Morata kom plutselig igjennom og klinket til. Polakken i buret kom ut, og reddet med hodet.

Kvarteret før slutt fikk Chelsea frispark i god posisjon og David Luiz ladet kanonen, men skuddet fra brasilianeren gikk rett på Fabianski.

I andre enden skjedde det også ting og i det 77. minutt ble Jarmolenko satt opp i glimrende posisjon ved bakre stolpe, men den ukrainske angrepsspilleren klarte på uforståelig vis å heade utenfor.

De siste minuttene presset Chelsea på for et vinnermål, men West Ham holdt unna og dro i land et meget sterkt poeng i londonduellen.



