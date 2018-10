City med historisk borteseier mot Sjakhtar Donetsk

Manchester City ble det første engelske laget noensinne som maktet å slå Sjakhtar Donetsk borte da Pep Guardiolas mannskap vant 3-0 i Champions League tirsdag.

SJAKHTAR DONETSK - MANCHESTER CITY 0-3:

Ukrainske Sjakhtar har for vane å være svært solide på eget gress. Ingen engelsk klubb hadde noen gang tatt tre poeng i europeisk klubbsammenheng der før Manchester City kom på besøk tirsdag.

Fem seirer og to uavgjort var fasit for Sjakhtar før bataljen mot Silva & co, men vertene hadde lite å stille opp med tirsdag.

7 - Shakhtar have never lost a home match against English sides in European competition (W5 D2), with their most recent such game being a 2-1 win against Man City in the Champions League last season. Legitimate.