City snudde og tok viktig seier i Champions League

Men Manchester City fikk en skikkelig marerittstart mot Hoffenheim.

HOFFENHEIM - MANCHESTER CITY 1-2:

Så sent som i fjor debuterte Hoffenheim i europacupen, da laget ble slått ut av Liverpool i play-off til Champions League. Det tyske laget endte derfor opp i Europa League i 2017-18-sesongen, der det ble fjerde- og sisteplass i gruppespillet mot Braga, Ludogorets Razgrad og İstanbul Başakşehir.

Men med tredjeplass i tysk Bundesliga er Håvard Nordtveits klubb kvalifisert for Champions League denne sesongen, og i sin aller første hjemmekamp noensinne i turneringen lot det ikke til at den tyske klubben lot seg affisere av den tøffe motstanden som ventet i Manchester City.

Scoring etter 44 sekunder

De britiske gjestene på sin side åpnet årets Champions League-sesong med et svært overraskende 1-2-tap hjemme for Lyon, og hadde ikke råd til å gå på en ny smell mot et skadeplaget Hoffenheim. Manchester City er blitt tippet som en av favorittene til å stikke av med Champions League-tittelen i mai, men nok et tap ville sette laget - som har sett uslåelige ut i Premier League denne høsten - i en vrien posisjon i gruppe F allerede etter to kamper.

Sånn sett passet det svært dårlig at Hoffenheim ledet 1-0 før minuttet var spilt av kampen. Nærmere bestemt tok det 44 sekunder før tyskerne var i ledelsen.

Men to scoringer av henholdsvis Sergio Agüero og David Silva - det siste helt på tampen av kampen, etter en forsvarstabbe fra Hoffenheims Stefan Posch - sørget for at Manchester City snudde kampen, og kan senke skuldrene et lite hakk i jakten på avansement fra gruppespillet.

- Et eller annet mellom de to

Men selv om Sergio «Kun» Agüero var med å redde trepoengeren for Manchester City med sin 1-1-scoring, var ikke manager Pep Guardiola bare fornøyd med argentinerens innsats.

På overtid, mens Hoffenheim jaget en sen 2-2-utligning, kunne man nemlig se de to i en heftig passiar nede ved sidelinjen.

- Pep Guardiola er den mest aktive på Rhein-Neckar-Arena, sa Viasats Roar Stokke fra kommentatorboksen.

- Han ser hoftefestet til Kun Aguero, som svarer et eller annet. Det er et eller annet mellom de to. Pep Guardiola er ikke fornøyd med en jobb som Kun Agüero har gjort, la han til.

Men Guardiola var nok langt mer fornøyd da de tre poengene var sikret noen minutter senere.

Nordtveit fortsatt ute

Håvard Nordtveit var ikke med i Hoffenheim-troppen grunnet skade. Nordmannen var en av åtte spillere ute fra et skadeplaget Hoffenheim-lag, ifølge tyske DW Sports, og på forhånd var det knyttet stor spenning til hvorvidt det relativt nykomponerte forsvaret ville stå imot et offensivt City-mannskap.

Og det tok altså ikke mer enn 44 sekunder før skeptikerne ble hysjet på.

Hoffenheim satte kampen i gang, og rakk å trille litt ball inne på egen banehalvdel før de satte fart mot Citys mål. Kerem Demirbay spilte gjennom Ishak Belfodil, og et City-forsvar som ikke hang med på notene kunne ikke annet enn å se at algerieren dunket inn 1-0 mellom bena på keeper Ederson.

Stort bedre start på sin første hjemmekamp i Champions League kunne ikke Hoffenheim ha drømt om.

Men laget kom raskt nok ned på jorda igjen.

Agüero-utligning

I det åttende spilleminuttet var tyske Leroy Sané fri på venstrekanten, etter en strålende pasning fra David Silva. Kantspilleren tok seg tid, fant Sergio Agüero inne foran mål, og argentineren fikk til slutt dunket ballen inn i nærmeste hjørne.

Dermed sørget også Agüero for å ha scoret i fem bortekamper på rad i Champions League.

Kampen fortsatte i et åpent spor, med Manchester City som dominerte det meste, men med et hjemmelag som viste seg farlige når de overtok ballen. Likevel kom det ikke flere scoringer før pause, selv om Sergio Agüero brente noen feite sjanser til å føre gjestene i ledelsen.

Antakelig snytt for straffe

Etter hvilen fortsatte gjestene å styre spillet, og David Silva fikk sjansen til å legge på til 2-1 allerede etter åtte minutter etter innlegg fra Aymeric Laporte, men spanjolens avslutning gikk til side for mål.

Fem minutter senere var det Nicolás Otamendi som fikk gå opp inne i feltet, men headingen gikk via en Hoffenheim-spiller og utenfor.

Drøyt kvarteret før slutt fikk Leroy Sané uventet ballen ute på venstrekanten, via en Hoffenheim-forsvarer. Tyskeren kom seg forbi keeper Oliver Baumann før han gikk i bakken, men dommer Damir Skomina valgte å vinke spillet videre.

Tv-bildene viste imidlertid at City nok ble snytt for straffespark.

- Han får den forbi, også er det kontakt. Der kunne det ha vært et straffespark for City, mente Viasat-kommentator Roar Stokke.

Tabbe avgjorde

Men tre og et halvt minutt før slutt fikk Manchester City sin scoring, etter en tabbe av Stefan Posch i Hoffenheim-forsvaret.

Bernardo Silva slo inn fra venstre, men innlegget var av en såpass dårlig kvalitet at Posch så ut til å ha full kontroll inne i feltet. Men helt upresset klarte ikke midtstopperen å dempe ballen på noen god måte, og David Silva så sitt snitt til å avgjøre for gjestene.

Han stjal ballen fra Posch, dunket inn 2-1, og sørget for at Manchester Citys utgangspunkt før de fire resterende kampene i gruppespillet ser langt bedre ut.

