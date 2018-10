City stormer videre i Premier League

Slo Tottenham i London.

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY 0-1:

Til tross for en Wembley-matte som var tydelig preget av at det var spilt amerikansk fotball på den i forkant, ble det en fartsfylt kamp mellom Tottenham og Manchester City i Premier League mandag kveld.

Riyad Mahrez scoret kampens eneste mål og sørget dermed for at Josep Guardiolas lag fortsatt er ubeseiret etter ti ligakamper denne sesongen.

Matchvinner Mahrez var tydelig preget etter kampslutt, da han ble spurt om den tragiske ulykken som rammet hans gamle klubb, Leicester, i helgen, der klubbeier Vichai Srivaddhanaprabha omkom.

- Dette er veldig vanskelig for meg. Han var en spesiell person. Jeg spilte i fire og et halvt år i Leicester. Han var en god person. Jeg er veldig lei meg nå. Han gjorde mye for både meg og Leicester, sier han i et TV 2-sendt intervju.

- Skal ikke være mulig



Mahrez' mål sørget for at Manchester-klubben nå har scoret 27 ganger og kun sluppet inn tre mål på sine ti første kamper.

Akkurat den statistikken får TV 2-ekspert Brede Hangeland til å tenke på en rekord fra sesongen 2004/05. Den gang ledet José Mourinho Chelsea til ligagull og de blå fra London slapp kun inn 15 mål på 38 ligakamper.

- Det skal nesten ikke være mulig, men Guardiola, det offensive geniet, kan altså slå den, sier Hangeland om Citys defensive styrke.

Det skal imidlertid legges til at også Liverpool har vært meget solide bakover i høst og kun sluppet inn ett mål mer enn City, nemlig fire.

Resultatet betyr at City igjen er på toppen av Premier League-tabellen, med 26 poeng etter ti kamper, det samme som nettopp Liverpool på plassen bak. Tottenham blir stående med sine 21 poeng.

Tidlig scoring



Seks minutter var spilt da Riyad Mahrez sendte gjestene i føringen. Raheem Sterling utfordret Kieran Trippier ute på kanten etter en lang ball og den lynraske angrepsspilleren tok seg inn i 16-meteren og forbi backen. Sterling kikket opp og så Mahrez komme stormende inn foran mål. Pasningen var presis og Mahrez kunne enkelt dunke City i føringen.

Mahrez feiret med å peke fingrene opp mot himmelen, noe som skal ha vært en hyllest til Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabha, som nylig omkom i en tragisk ulykke. Mahrez spilte som kjent i Leicester, før han ble hentet til Manchester City i sommerens overgangsvindu.

I andre enden var Harry Kane nær ved å utligne direkte. Spissen klinket til fra 25 meter og ballen gikk over keeper Ederson, men også over mål.

I det 23. minutt fikk Moussa Sissoko ballen inne i kanten av 16-meteren. Franskmannen hadde flere alternativer å spille på foran mål, men det endte med at Fernandinho fikk ryddet unna i siste liten.

Stor Kane-sjanse



Mahrez var aktiv framme for City og etter 28 minutter fikk han en ny mulighet. David Silva og Bernardo Silva kombinerte, før mannen fra Algerie klemte til. Hugo Lloris var patent og reddet til hjørnespark.

Etter 34 minutter kom Harry Kane til en ny sjanse. Aymeric Laporte misset med en klarering og plutselig var Kane alene gjennom med keeper, men en dårlig førstetouch spolerte mye av sjansen. City-keeper Ederson var også våken og kom raskt ut og fikk taklet Tottenham-spissen.

Dermed var det City som kunne gå til pause med ledelse i London.

Enorme sjanser



City så sterke ut i mandagens kamp og etter 55 minutter viste Josep Guardiolas gutter noe av det de er i stand til. Etter flere flotte kombinasjoner endte ballen hos David Silva noen meter fra mål. Han fikk imidlertid en litt dårlig touch i det han skulle legge ballen til rette, men fikk lagt den videre til Sterling. Han dro seg fri og knallet til, men Tottenham hadde mange mann foran eget mål og fikk blokkert.

Rundt ti minutter senere burde Sergio Agüero lagt på til 2-0 for City. David Silva spilte opp den argentinske spissen og han gjorde det meste rett, men avslutningen ble litt for svak og Lloris reddet skuddet.

Utover i andre omgang dyttet Tottenham inn både Harry Winks, Dele Alli og etter hvert Christian Eriksen i jakten på en utligning.

Ti minutter før slutt var Alli nær ved å regissere utligningen. Mahrez ble overrumplet av Tottenham-spillere og Alli fikk fatt i kula. Han spilte på tvers til Erik Lamela, som sto i utmerket posisjon, men skuddet til argentineren ble for høyt og gikk høyt over målet til Ederson.

Nærmere kom aldri vertene.

