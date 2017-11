Coleman bekreftet som Sunderland-manager

- Vil ta klubben tilbake der den hører hjemme, sier den tidligere Wales-sjefen.

Chris Coleman gleder seg over å få sjansen som manager for mesterskapsserielaget Sunderland. Han har skrevet under på en avtale som løper to og et halvt år.

Det bekrefter Sunderland på eget nettsted søndag. Coleman hoppet nylig av Wales-jobben etter en kvalifisering som endte uten billett til neste års VM i Russland. 47-åringen var landslagssjef i nesten seks år. Nå er han altså tilbake i klubbfotballen.

– Dette er en ære for meg. Jeg er utrolig glad for at Sunderland mener jeg er rett mann. Klubben har vist meg hvilket potensial som finnes her. Alle i og rundt Sunderland vil spille en rolle for å få oss tilbake der vi hører hjemme, sier Coleman, som søndag morgen ledet sin første trening hos «The Black Cats».

Klubben fra Nordøst-England har slitt blytung de siste årene. Forrige sesong endte med et klart nedrykk fra Premier League. I mesterskapsserien har nedturen bare fortsatt.

Laget ligger foreløpig helt sist på tabellen med elleve poeng og kun én fattig seier etter 17 kamper. Coleman tar over etter Simon Grayson, som fikk sparken ved månedsskiftet.

Coleman har tidligere ledet klubber som Fulham og Real Sociedad.

